2019-02-14T23:01:20+03:00
Общество

Глава СКР Александр Быстрыкин поручил разобраться с инцидентом с Лановым, которого «Победа» не пустила на рейс в Ростова-на-Дону

В Следкоме России поведение сотрудников авиакомпании назвали равнодушием
Александр СТЕПАНОВ
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В СКР пообещали принять после "разбора полетов" авиакомпании "Победа" процессуальное решение. Фото: официальный сайт СКР.В СКР пообещали принять после "разбора полетов" авиакомпании "Победа" процессуальное решение. Фото: официальный сайт СКР.
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На инцидент с отказом допустить на борт авиарейса из Москвы в Ростов-на-Дону Василия Ланового уже обратили внимание в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах произошедшего Московскому межрегиональному комитету СКР.

- 14 февраля 2019 года Народный артист СССР Василий Семенович Лановой в годовщину освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков запланировал творческую встречу с жителями города. В московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили Василия Семеновича на борт самолета из-за размера ручной клади. Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете, - говорится в сообщении Следкома России. - И несмотря на очевидность событий, после случившегося, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким «жестким правилам» перевозчика. Александр Бастрыкин поручил руководству Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение.

Напомним, что, как ранее сообщала «Комсомольская правда», сотрудник авиакомпании «Победа» не разрешил пройти на рейс Москва-Ростов-на-Дону Василию Лановому, объяснив это тем, что кофр, который имелся при себе у всенародно любимого «комвзвода Вараввы», не соответствует допустимым габаритам ручной клади, разрешенной к проносу на борт.

Лановой все же попал на свое выступление в Ростове-на-Дону вовремя, однако ему пришлось лететь другим рейсом.

В СКР также отметили, что Лановой «в тесном взаимодействии со Следственным комитетом России вносит неоценимый вклад в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, прививания им истинные ценности, через его творчество можно изучать не только искусство и историю кино, но и целую эпоху».

ИСТОЧНИК KP.RU

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