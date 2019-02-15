«Врачи больницы просто не оставили нам шансов»: Мать требует у роддома пять миллионов рублей за смерть ребенка

В Железнодорожный суд Ростова-на-Дону обратилась мать, которая требует от врачей пять миллионов рублей. Молодая женщина уверяет: именно по вине медиков ее дочь родилась мертвой. Теперь она никогда не сможет самостоятельно родить ребенка.

"НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НЕ ЧУВСТВОВАЛА ШЕВЕЛЕНИЙ РЕБЕНКА"

- Дело было еще летом 2017 года, - вспоминает Анжелика Андреева, по понятным причинам попросившая не называть своего настоящего имени. - Узнав о своей долгожданной беременности, я встала на учет в женскую консультацию. Во время беременности медики не обнаружили каких-либо отклонений у будущего ребенка. Однако в августе - уже к концу срока, начал болеть живот и подтекать воды. Я сразу же обратилась к врачу, а из поликлиники меня отвезли в ближайший роддом в Краснодарском крае. Это была уже 40 неделя беременности. Меня осмотрел завотделением. При помощи специального аппарата врачи выяснили: частота сердечных сокращений у малыша ниже нормы. И отправили в предродовую палату.

Там будущая мать пролежала до следующего дня.

- Меня насторожило то, что боли в животе не прекращались, но главное - уже несколько часов я не чувствовала шевелений ребенка, - продолжает собеседница. - Я сразу же сказала об этом акушеру-гинекологу, попросив ее сделать УЗИ и, при необходимости - "кесарево". Однако ответ, который я услышала, просто поверг меня в шок: поскольку дата родов назначена только через три дня, то раньше нее они ничего делать не будут!

Специалист заверила роженицу, что все идет в пределах нормы и нет никаких показаний для операции. Но молодая мать весь день умоляла хоть кого-то из медиков прислушаться к ней и проверить на спецаппарате, что же на самом деле происходит с ребенком. Однако врачи были непреклонны даже после того, как боли у беременной стали еще больше. Только в полпервого ночи ей удалось достучатся до людей в белых халатах.

Единственный выход для этой семьи - суррогатное материнство.Фото: Алексей БУЛАТОВ

"ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ШАНС - СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО"

- Мне провели КТГ (исследование на спецаппарате, - прим. Автр.) и было выявлено нарушение сердцебиения плода, - продолжает женщина. - Через десять минут врачи срочно провели операцию «кесарево сечение».

Однако спасти ребенка не удалось - в 00:50 матери сообщили: девочка умерла. Как позже выяснили эксперты, причиной смерти явилась «острая асфиксия плода».

Но и после гибели ребенка страдания несостоявшейся матери не закончились.

- Только через два дня врачи сказали мне, что удалили придатки слева, - рассказывает Анжелика, едва сдерживая слезы. - При этом ни мужу, ни родственникам никто ничего тоже не сказал, как и о том, что ребенок умер. Когда я пришла в себя, то супруг умолял докторов дать направление в другую больницу. Но ему ответили, что моей жизни ничего не угрожает, а если хотим - то после выписки можем отправляться, куда хотим, хоть на все четыре стороны. Но судьба распорядилась иначе: с подозрением на перетонит меня на реанимобиле все же отвезли в другую больницу. Там после всех обследований доктора выявили заражение крови, из-за чего в экстренном порядке удалили матку. Так что в будущем я никогда не смогу иметь детей.

Женщина уверена: если бы не халатность врачей - следуй бы они всем необходимым инструкциям, - всего этого бы не произошло. Тоже отчасти подтвердили и питерские эксперты из бюро судмедэкспертизы.

- Счастливое событие - рождение долгожданного ребенка обернулось для нас с мужем трагедией, а моему здоровью причинен невосполнимый вред, - почти безжизненным голосом говорит несчастная женщина. - Врачи больницы просто не оставили нам никаких шансов быть родителями. Почему? Да потому что у нас с мужем есть только один шанс – суррогатное материнство, а это огромные деньги!

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Все обстоятельства установит суд"

Алексей ПЕШКОВ, специалист по защите прав пациентов:

- Заключение эксперта является одним из доказательств, на основе которых суд устанавливает наличие обстоятельств, обосновывающих требования истцов. При вынесении решения судья оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Судебная же практика подтверждает тот факт, что даже при имеющейся непрямой косвенной связи между дефектами медицинской помощи и причинением вреда здоровью или наступлением смерти, в силу требований статей 151 и 1064 Гражданского Кодекса РФ, судами были удовлетворены требования истцов о компенсации морального вреда.

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