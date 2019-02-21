Ростов-на-Дону законодательно признан региональной столицей

Подумать только — двадцать лет (!) понадобилось, чтобы законодательно, наконец, оформить очевидное: закрепить официально за Ростовом-на-Дону статус региональной столицы. Хотя, казалось бы, спроси любого «Столица ли Ростов?» - в ответ, нет сомнений, послышится: «Ну, конечно!». А кто-то еще и выделит при этом: южная столица (и пусть не обижается Краснодар).

Но вот, на удивление, без отрицания того, что город де-факто является главным административным центром Ростовской области, где сосредоточены и областное правительство, и Законодательное собрание, и территориальные главки федеральных структур, а с 2000-го в нем находится и резиденция полпреда президента в ЮФО, Ростов-на-Дону звался столицей разве что в разговорах — и на страницах СМИ.

И вот, наконец, в четверг, 21 февраля, на первом в наступившем году (и шестом по счету с момента избрания) заседании Законодательного собрания это случилось: принят в окончательном чтении региональный закон «О статусе административного центра Ростовской области».

Этому, следует отметить, предшествовало долгие дискуссии — с момента принятия законопроекта (26 июля прошлого года) он прошел несколько этапов публичных обсуждений с привлечением экспертов, которые вылились в массу предложений и рекомендаций со всех сторон — и от общественности, и от госвласти, от органов местного самоуправления. Затем все эти пожелания и замечания были обобщены, и если не все, то многие, как подчеркивают в ЗС РО, из них удалось включить в итоговый текст документа.

- Собственно, подобные функции (региональной столицы) Ростов-на-Дону выполнял и раньше, но закрепление их в отдельном нормативно-правовом акте позволяет оказывать дополнительную поддержку городу при их осуществлении, - пояснил спикер донского парламента Александр Ищенко. - В том числе, предусматривается субсидирование по таким направлениям, как дорожное строительство, сохранение и популяризация памятников культуры, благоустройство, транспортное обслуживание, охрана окружающей среды, создание условий для занятий физической культурой, спортом и так далее.

При этом, говорит он, Ростов-на-Дону, фактически, как уже отмечалось, являясь административным центром Ростовской области и Южного федерального округа, несет нагрузку по выполнению множества функций.

С момента принятия в первом чтении летом 2018-го проект нормативного акта прошел достаточно серьезную доработку. Фото: пресс-служба ЗС РО

- По сути, этот проект является одним из первых законодательных актов, обеспечивающих реализацию недавно принятой Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, - подчеркнул Ищенко. - Что он дает? Прежде всего, юридически закрепляет права и обязанности органов местного самоуправления Ростова в качестве столицы донского региона, а также утверждает за городом такие функции, как организация транспортного, гостиничного, культурного обслуживания, функционирование различных организаций, строительство и капремонт дорог, сохранение исторического облика Ростова, и, что немаловажно, объектов культурного наследия.

По его словам, этот закон рассчитан на многие десятилетия вперед, и он создает прочную базу взаимоотношений между муниципальным уровнем власти и областными властями.

- Но самое главное, он создает правовые гарантии реализации органами власти города своих полномочий в интересах горожан и гостей Ростова-на-Дону, - отметил Александр Ищенко.

Добавим, что идея законодательно оформить статус города в качестве региональной столицы возникла еще в 1999-м, однако, несмотря на то, что за его проработку принимались несколько раз, до логического завершения этот процесс так и не дошел: было другое время и перед законодателями стояли иные цели, более важные на тот момент.