Беременная жена экс-защитника "Зенита" написала в Инстаграм об измене мужа

Экс-футболиста питерского "Зенита" Ивана Новосельцева и его супругу - в прошлом российскую баскетболистку Катерину Кейру - считают одной из самых экстравагантных пар российского спорта.

Сразу после матча "Ростов" - "Торпедо" (Москва), который хозяева поля выиграли со счетом 1:0, на поле произошло трогательное событие. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов".

Известно, что Иван заключил долгосрочный контракт с футбольным клубом «Зенит» Санкт-Петербурга после того, как отлично проявил себя в ФК «Ростов». До января на правах долгосрочной аренды он выступал за махачкалинский «Анжи», а теперь снова играет за "Ростов". Кстати, накануне прошла очередная игра с его участием.

За тем, как влюбленный спортсмен делал предложение своей будущей супруге, наблюдали сотни тысяч (!) болельщиков. Это произошло почти четыре года назад на ростовском стадионе «Олимп-2» . На дворе в тот день дождь лил как из ведра. Но после матча с «Торпедо» разгоряченный защитник прямо посреди поля встал на колено и подарил своей девушке шикарный букет роз и роскошное кольцо. Стадион взорвался криками: «Горько!» И, казалось, никто и ничто не сможет испортить счастья молодых.

То, как влюбленный спортсмен делал предложение своей будущей супруге наблюдали сотни тысяч (!) болельщиков. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов".

Бывалые говорят, что после свадьбы Катерина часто сопровождала мужа в поездках - на играх и сборах. Но несколько месяцев назад болельщики заметили - из "Инстаграма" красавицы исчезли фото с супругом. Она все чаще стала появляться то с мамой, то с подругами. А тут, как гром среди ясного неба, пост, который Катерина Новосельцева опубликовала несколько часов назад.

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое.

- Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое, - подписала она снимок, на котором бережно положила руку на заметно округлившийся живот. - Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека. Но я уверенна, что справедливость восторжествует, когда Катя Гордон вскроет всю правду...

Подписчики тут же стали выдвигать предположения.

- Видимо, Ваня что-то сделал, - написал один из них.

- Муж изменил. Господи, да ну его на фиг. Все они такие. Пусть все будет хорошо, - высказал свое мнение другой.

- Предательство - это, конечно, ужасно!. Особенно от близкого человека, - поддержала третья.

Надо сказать, что до этого Катерина не афишировала своего интересного положения. Поэтому поклонники завидев ее новые формы в один голос стали не только сочувствовать боли молодой женщины, но и поздравлять ее с радостным событием в жизни. Одной из первых это сделала мама звезды, там же - на странице в соцсети.

- Мой ангелочек, доченька! - написала слова поддержки Наталья Кейру. - Для тебя честь и справедливость не просто слова, а предателей презирают в любой стране мира! Твой защитник растет с каждым днем и оберегает уже тебя.

В числе других комментариев: «Катюша! Все самое главное внутри тебя! Это счастье - береги себя!», «Все будет хорошо! Даже если случилось что-то неприятное и болезненное для души. Время лечит, как говорится», «Что то случилось? Не переживайте: все проходит и это пройдет! Потом будете вспоминать с улыбкой, ведь все, что ни делается, все к лучшему!»

novoseltseva_katerina Остров Саона напомнил мне Мальдивские острова.

Пост красавицы набирает тысячи лайков. Однако при том, что новость о возможном разрыве обсуждают десятки подписчиков Катерины Новосельцевой, сама пара пока никак не комментирует случившееся в их жизни.

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