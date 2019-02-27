Календарь игр ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019: расписание чемпионата России по футболу

Ростовские болельщики взяли на выездной матч с «Краснодаром» портрет друга, которого не отпустила жена

Но «картонный Леша» все равно будет болеть за любимую команду с трибуны — как это сделал с помощью товарищей во время ЧМ-2018 мексиканский фанат Хавьер