Календарь игр ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019: расписание чемпионата России по футболу
Календарь игр ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019: "желто-синие" возобновят участие в чемпионате России матчем против "Енисея" (Красноярск), который состоится 3 марта на нейтральном поле - в Сочи.
18-й тур
3 марта (воскресенье)
"Енисей" - "Ростов" 14.00
19-й тур
11 марта (понедельник)
"Ростов" - "Арсенал" 19.30
20-й тур
16 марта (суббота)
"Рубин" - "Ростов" 16.30
21-й тур
30 марта (суббота)
"Ростов" - "Урал" 19.00
3, 4 апреля (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019 гг
22-й тур
7 апреля (воскресенье)
«Уфа» - «Ростов»
23-й тур
14 апреля (воскресенье)
«Ростов» - «Спартак»
24-й тур
21 апреля (воскресенье)
«Оренбург» - «Ростов»
25-й тур
23, 24, 25 апреля (вторник, среда, четверг)
«Ростов» - «Локомотив»
26-й тур
28 апреля (воскресенье)
«Анжи» - «Ростов»
27-й тур
5 мая (воскресенье)
«Ростов» - «Краснодар»
28-й тур
12 мая (воскресенье)
«Динамо» - «Ростов»
29-й тур
19 мая (воскресенье)
«Ростов» - «Зенит»
30-й тур
26 мая (воскресенье)
«Ахмат» - «Ростов»
Пресс-конференция Валерия Карпина после ответного матча 1/4 финала Кубка России "Ростов" - "Краснодар".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»