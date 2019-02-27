2019-02-27T14:25:31+03:00
Спорт

Календарь игр ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019: расписание чемпионата России по футболу

Расписание чемпионата России по футболу: календарь игр ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019
Виктор ГОВОРОВ
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"Ростов" открыл футбольный год кубковой победой над "Краснодаром""Ростов" открыл футбольный год кубковой победой над "Краснодаром"Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Календарь игр ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019: "желто-синие" возобновят участие в чемпионате России матчем против "Енисея" (Красноярск), который состоится 3 марта на нейтральном поле - в Сочи.

18-й тур

3 марта (воскресенье)

"Енисей" - "Ростов" 14.00

19-й тур

11 марта (понедельник)

"Ростов" - "Арсенал" 19.30

20-й тур

16 марта (суббота)

"Рубин" - "Ростов" 16.30

21-й тур

30 марта (суббота)

"Ростов" - "Урал" 19.00

3, 4 апреля (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019 гг

22-й тур

7 апреля (воскресенье)

«Уфа» - «Ростов»

23-й тур

14 апреля (воскресенье)

«Ростов» - «Спартак»

24-й тур

21 апреля (воскресенье)

«Оренбург» - «Ростов»

25-й тур

23, 24, 25 апреля (вторник, среда, четверг)

«Ростов» - «Локомотив»

26-й тур

28 апреля (воскресенье)

«Анжи» - «Ростов»

27-й тур

5 мая (воскресенье)

«Ростов» - «Краснодар»

28-й тур

12 мая (воскресенье)

«Динамо» - «Ростов»

29-й тур

19 мая (воскресенье)

«Ростов» - «Зенит»

30-й тур

26 мая (воскресенье)

«Ахмат» - «Ростов»

Пресс-конференция Валерия Карпина после ответного матча 1/4 финала Кубка России "Ростов" - "Краснодар".

ИСТОЧНИК KP.RU

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