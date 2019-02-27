Масленица в Старочеркасске 2019: программа мероприятий, проводы зимы
Много лет подряд главные масленичные гулянья проходили в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области. Однако, как сообщили "КП-Ростов-на-Дону" в администрации станицы Старочеркасской, в 2019 году широкое празднование перенесли в Ростов-на-Дону, на левый берег Дона. Это не значит, что гулянья в старой казачьей столице отменили, просто проведут их в чуть меньшем масштабе.
Программа мероприятий в станице Старочеркасской 10 марта 2019 года:
10.00 - 17.00 Работа точек общественного питания и торговых точек.
12.30 - 15.00 Работа тематических площадок:
- «Аллея ростовых кукол» (фотозона);
- «Потешно-музыкальная» (интерактивная площадка с живыми этническими музыкальными инструментами);
- «Старочеркасский балаган» (фольклорный кукольный театр, масленичная карусель, фотозона);
- «Мастеровая» (выставка декоративно-прикладного искусства);
- «Казачьи забавы» (конкурсы, игры и т.п.).
В Старочеркасской гостей обязательно угостят блинами. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
13.00 - 15.00 Праздничная театрализованная программа на главной сцене «Маслена красна – блинами вкусна» . В программе: театрализованная постановка, концертная программа творческих коллективов Аксайского района и приглашенных коллективов, спортивные состязания, масленичный столб с подарками и др.
Также всю масленичную неделю будет проводится "Масленичный разгуляй" в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике»
- Программа двухчасовая, рассчитана на детей, - говорит Анна Полякова, заведующая экскурсионным отделом. - В нее входят конкурсы, мастер-класс по изготовлению тряпичной куколки-зазывалки весны с колокольчиком внутри, чаепитие, угощение блинами и сжигание чучела.
ИСТОЧНИК KP.RU