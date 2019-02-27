2019-02-27T14:40:44+03:00
Общество

Масленица в Старочеркасске 2019: программа мероприятий, проводы зимы

Проводы зимы и программа мероприятий на масленицу в Старочеркасской 2019
Оксана АРТЕМОВА
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По традиции чучело масленицы сжигают в день проводов зимыПо традиции чучело масленицы сжигают в день проводов зимыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Много лет подряд главные масленичные гулянья проходили в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области. Однако, как сообщили "КП-Ростов-на-Дону" в администрации станицы Старочеркасской, в 2019 году широкое празднование перенесли в Ростов-на-Дону, на левый берег Дона. Это не значит, что гулянья в старой казачьей столице отменили, просто проведут их в чуть меньшем масштабе.

Программа мероприятий в станице Старочеркасской 10 марта 2019 года:

10.00 - 17.00 Работа точек общественного питания и торговых точек.

12.30 - 15.00 Работа тематических площадок:

- «Аллея ростовых кукол» (фотозона);

- «Потешно-музыкальная» (интерактивная площадка с живыми этническими музыкальными инструментами);

- «Старочеркасский балаган» (фольклорный кукольный театр, масленичная карусель, фотозона);

- «Мастеровая» (выставка декоративно-прикладного искусства);

- «Казачьи забавы» (конкурсы, игры и т.п.).

В Старочеркасской гостей обязательно угостят блинами. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Старочеркасской гостей обязательно угостят блинами. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

13.00 - 15.00 Праздничная театрализованная программа на главной сцене «Маслена красна – блинами вкусна» . В программе: театрализованная постановка, концертная программа творческих коллективов Аксайского района и приглашенных коллективов, спортивные состязания, масленичный столб с подарками и др.

Также всю масленичную неделю будет проводится "Масленичный разгуляй" в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике»

- Программа двухчасовая, рассчитана на детей, - говорит Анна Полякова, заведующая экскурсионным отделом. - В нее входят конкурсы, мастер-класс по изготовлению тряпичной куколки-зазывалки весны с колокольчиком внутри, чаепитие, угощение блинами и сжигание чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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