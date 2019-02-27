Масленица в Ростове-на-Дону 2019: где поесть блинов, программа мероприятий. Как рассказали в городском Управлении культуры только в Ростове-на-Дону запланированы больше десятка праздничных мероприятий, где можно будет проводить зиму, сжечь чучело Масленицы и поесть блинов на славу.

Кроме того, «Комсомолка» также приглашает всех ростовчан и гостей донской столицы 10 марта с 11:00 на народные гуляния в центральный городской парк - имени Максима Горького. Там будут не только выступления творческих коллективов, ярмарка, конкурсы, розыгрыши, угощения, казачьи песни и пляски, но и масленичное дерево с призами и подарками.

А еще палатка «Комсомольской правды», где можно будет приобрести книги из нашей коллекции и газету с православным календарем. Так же при покупке свежего номера можно получить еще и книгу в подарок.

Масленица Ростове-на-Дону 2018: расписание народных гуляний.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КОНКРЕТНО

Где и какие мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону на Масленицу*

3 марта в 11:00:

Детская библиотека им. П. В. Лебеденко

Урок православной культуры «Масленица идет, мед несет!»

5 марта в 13:00:

Детский парк им. В. Черевичкина

Праздничная программа «Широкая масленица»: мастер-классы по изготовлению народной куклы, аква-гримм, фотозона, угощение блинами и чаем

6 марта в 12:00:

Библиотека им. В. Г. Белинского

Праздник «Масленица идет - блин да мед несет!»

9 марта в 12:00:

Парк им. Октябрьской революции

Праздник «Масленица»

10 марта в 11:00:

Парк им. М. Горького

Народное гуляние «Масленица, красна девица пришла с народом веселится»

Центральная эстрада «Ракушка» - концертная народная программа, работа праздничной ярмарки «Город мастеров», Полевая кухня, интерактивная программа с участием ходулистов, конкурсы, призы.

10 марта в 11:00:

Парк имени Николая Островского

Интерактивная праздничная программа

10 марта в 12:00:

Парк культуры и отдыха 1 Мая

Праздничная программа «Хороша ты, хороша Масленая неделя!». Концертная и игровая программы

10 марта в 12:00:

Парк культуры и отдыха «Дружба»

«Масленичные гулянья в парке Дружба». Театрализованные представления, конкурсная программа, концертная программа

10 марта в 13:00:

Парк культуры и отдыха «Левобережный»

Областная «Масленица». выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по изготовлению блинов, концертные программы, конкурс фигур «Креативная масленица»,

«Городской фестиваль блинов», игровые аттракционы, конкурсы

10 марта в 11:00:

«Парк культуры и отдыха им. Октября»

Праздничная программа «Щедрая масленица»

10 марта в 11:30:

«Ростовский-на-Дону зоопарк»

Широкая масленица в зоопарке

10 марта в 14:00:

Парк им. г. Плевен

Праздничная программа «Масленица в сказке»

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица в Старочеркасске 2019: программа мероприятий, проводы зимы

Много лет подряд главные масленичные гулянья проходили в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области. Однако, как сообщили "КП-Ростов-на-Дону" в администрации станицы Старочеркасской, в 2019 году широкое празднование перенесли в Ростов-на-Дону, на левый берег Дона. Это не значит, что гулянья в старой казачьей столице отменили, просто проведут их в чуть меньшем масштабе. (подробности)