«Раскуплены букеты, готовы комплименты»: Слепой музыкант из Ростова-на-Дону спел заводную песню к 8 Марта

На повестке дня миллионов россиян - 8 Марта. Подтверждение этому новая песня, которая набирает в Интернете десятки тысяч прослушиваний. Исполнитель - слепой музыкант из Ростова-на-Дону Виктор Тартанов, который в разное время спел дуэтом с Таней Булановой, Домиником Джокером и Эвелиной Бледанс. На зажигательную композицию народные умельцы уже даже сделали импровизированный клип. Артист уверен, что именно эта песня станет хитом ближайших корпоративов и застолий.

С Эвелиной Бледанс. Фото: из архива Виктора Тартанова.

- Как всегда написала эту песню моя жена Анна, - рассказал «Комсомолке» Виктор Тартанов. - И уже за две недели только на моей странице в «Однокласниках» ее прослушали больше 82 тысяч человек. Такого никогда не было! Я уже не говорю про число скачиваний. И особенно приятно, что ее взяли на заметку ютуб-блогеры. Некоторые даже создали своеобразный клип на эту композицию.

С Юлией Самойловой. Фото: из архива Виктора Тартанова.

- Что пишут в комментариях?

- Положительный откликов — море. Сами женщины пишут слова благодарности и это очень приятно. На самом деле, в этой песне есть все, что нужно женщине - драйв, ведь каждой важно быть красивой и любимой. И каждая в любом возрасте, ухаживая за собой, может позволить себе замечательно выглядеть и, соответственно, быть любимой. А мы мужчины должны все для этого делать - организовывать сюрпризы, дарить подарки к 8 марта и не только. От себя советую взять эту песню на заметку, чтобы поздравить своих любимых и дорогих женщин. Ведь от их настроения зависит многое. И мы, мужчины, об этом знаем.

Виктор записал уже третий альбом. Фото: из архива Виктора Тартанова.

НАША СПРАВКА

Ростовский бард Виктор Тартанов попал в «Книгу рекордов России», став первым слепым телеведущим в нашей стране. Путь к славе начался у 43-летнего ростовчанина непросто. Он родился с десятипроцентным зрением, а в пятнадцать лет полностью ослеп. Но Виктора это не сломило: в восемнадцать юноша поступил в музыкальную школу, а спустя какое-то время стал побеждать на различных фестивалях бардовской песни. Музыкант пообещал себе, что главной целью его жизни станет привлечение внимания общества к проблемам инвалидов.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Слепой ростовчанин спел дуэтом с Татьяной Булановой

- Когда супруга показала мне эту песню, над которой работала целый год, внося поправки и вкладывая свою душу и свое мастерство, у меня мужественного человека, на глазах выступили слезы, - рассказал сайту rostov.kp.ru музыкант Виктор Тартанов, который спел эту песню дуэтом с Татьяной Булановой. - Ничего подобного я не слышал! Эта песня - настоящий гимн любви! Моя жена вложила в нее свою душу. Сейчас мы ждем третьего ребенка, а потому эта композиция для нас очень памятна. И, конечно, нам захотелось, чтобы женскую партию исполнила певица с чистой репутацией, не запятнавшая себя скандалами и грязью (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доминик Джокер подарил ростовскому музыканту полмиллиона рублей

Поп-певец Доминик Джокер таки сдержал обещание и поддержал слепого музыканта из Ростова. Почти два года назад он пришел на концерт 40-летнего Виктора Тартанова, который тот давал в Москве в одном из концертных залов на Цветном бульваре. Доминик не только исполнил три своих хита, но и настолько расчувствовался, что пообещал спеть одну из песен Виктора. По словам Тартанова, это стало для него приятной неожиданностью. Тогда известный рэпер и рассказал ему, что среди его знакомых немало инвалидов и пообещал: «Будем дружить». (подробности)