Из-за жалоб соседей по дачному участку суд заставил жительницу Батайска избавиться от 105 собак

Жительница Ростовской области, у которой на участке живет больше ста собак и кошек, теперь должна избавиться от них. Такое решение принял судья города Батайска. В суд на Эльвиру Хапалову подали соседи садоводческого товарищества. Люди жаловались на то, что собаки мешают им спать, более того - запах, который исходит от участка, также оставляет желать лучшего. Сначала жители пытались вразумить любительницу животных разговорами, а когда те не помогли - отправились в суд.

Собаке - собачья жизнь?

- Суд принял решение исковые требования удовлетворить, - рассказали «КП-Ростов» в батайском городском суде. - А именно - признать деятельность по содержанию приюта незаконной. Кроме того, своими силами осуществить вывоз собак в пункты временного содержания животных. При этом сделать все это в течение месяца после того, как решение суда вступит в законную силу.

Теперь суд требует выселить животных в пункты временного содержания.Фото: Личный архив героя публикации

Однако хозяйка псов и котов категорически не согласна с решением суда.

- Это все мои собаки, в течение шести лет я их лечила, прививала, кормила, дала крышу над головой. Многих вытащила в буквальном смысле слова с того света! Сколько бессонных ночей было проведено. Я вложила в них свои силы и душу! На каком основании я должна их теперь отдать в какие-то живодерни? И тем более, в решении суда говорится о том, что у меня приют и его деятельность незаконна. Если это приют, то где это в документах прописано? Ко мне приходили из надзорных органов - Управления ветеринарии, Роспотребнадзора, и ни у кого из специалистов не было претензий к содержанию кошек и собак. У меня не приют, это все мои животные, которых я очень сильно люблю и не смогу никому отдать.

В итоге, женщина намерена подавать апелляцию в суд высшей инстанции.

За шесть лет Эльвира выходила больше сотни кошек и собак.Фото: Личный архив героя публикации

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Собака - это собственность»

Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили ростовского юриста Марию Теплякову.

- Собака - это собственность. И, по факту, это тоже самое, что заставить человека вывезти мебель, которая вдруг не устраивает соседей, к примеру, по цвету. Другое дело, если есть какое-то нарушение норм - повышенный уровень шума или какой-то запах. Но, во-первых, истцы должны это доказать документально: чем конкретно нарушены их права нахождением животных на чьем-то участке, в квартире или доме. И тогда решение должно выглядеть так: устранить нарушения норм СанПин в чем бы оно не заключалось.

А, во-вторых, суд должен предоставить место, куда этих животных нужно увезти. Но, насколько я знаю, ни в Ростове-на-Дону, ни тем более в Батайске, такое количество животных не сможет вместить ни один государственный Центр безнадзорных животных, более того - еще их и содержать. Поэтому, необходимо либо определить территорию - скажем, другой участок, на котором будут содержаться эти животные. А оформление документов, постройка вольеров и так далее, дело не одного месяца.

И еще один очень важный момент. Если хозяйка животных просто выпустит их на улицу, даже кого-то одного, то ей может грозить административное наказание и штраф. Ведь если она не будет их кормить, лечить и прививать, то это можно приравнять к жестокому обращению с животными. И это уже нарушение закона.

Собаки снова могут оказаться на улице?Фото: Личный архив героя публикации

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- Первые собаки появились в доме лет шесть назад, - рассказала Эльвира "КП". - Конечно, в силу разных жизненных обстоятельств их становилось больше, кого-то удавалось пристроить, другие оставались у меня. Где-то три года назад приходили соседи по даче по предлогом познакомиться, предлагали свою помощь. Вот только не безвозмездно. За услуги по уборке территории они попросили 15 тысяч рублей. У меня таких денег нет, все уходит на еду и лекарства. Выживать тяжело, море долгов за стерилизации, за коммунальные услуги. Но помогают добрые люди, которые перечисляют деньги в качестве помощи. Я хотела решить проблему бездомных животных законным путем - построить в Батайске официальный приют для животных. Несколько раз участвовала в тендерах. Но места для четверолапых у чиновников за пять лет так и не нашлось. (подробности)