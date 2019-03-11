2019-03-11T17:03:49+03:00
Общество

Родные погибших в авиакатастрофе россиян не могут вылететь в Эфиопию

Трагедия унесла жизни молодых супругов из Таганрога [аудио, видео]
ГОШЕВ Игорь
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Екатерина и Александр Поляковы с нетерпением ждали поездки в Кению, но их самолет разбился, едва покинув аэропорт пересадки Фото: Инстаграм Екатерины Поляковой.Екатерина и Александр Поляковы с нетерпением ждали поездки в Кению, но их самолет разбился, едва покинув аэропорт пересадки Фото: Инстаграм Екатерины Поляковой.
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Родители супругов Поляковых - пара из города Таганрога Ростовской области погибла в небе над Эфиопией 10 марта, пока не могут вылететь к месту трагедии. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации южного города. Известно, что у родных не было загранпаспортов, поэтому сейчас их оформляют в экстренном порядке. На встречу родственникам уже пошли представители МВД и МИДа.

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- Мы находимся на связи с близкими погибших ребят, - рассказали в горадминистрации. - Оказываем помощь в оформлении загранпаспортов, но она больше организационная. Это простые семьи, никогда не выезжали за рубеж. Так бывает. Но уже 14 числа им необходимо вылетать в Кению. Если будет необходима помощь, все сделаем.

Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

Принято решение, что денежные средства на оформление документов, оплату проезда и проживания на территории России будут выделены из внебюджетных средств. А вот вопросы перемещения за рубежом будут решаться на уровне государств и авиакомпаний. В администрации подчеркнули: пока главное - в максимально короткие сроки помочь с оформлением документов.

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"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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После службы все шло как по нотам. Поженились. Саша забрал любимую с собой в Москву. Она работала бухгалтером. Он - системным администратором. Каждый отпуск старались куда-то летать. И из поездок привозили видео, которые потом монтировали и выкладывали в общий доступ. Последний ролик, который Катя загрузила в свой Instagram - буквально перед взлетом на злополучном Боинге - особенно солнечный и яркий. (подробности)

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- Я хорошо знала и Катю, и Сашу, - рассказала «Комсомолке» знакомая пары Дарья, едва сдерживая слезы. - Мы еще до поступления в институт познакомились. Она окончила школу с золотой медалью, сама поступила в университет. Очень жизнерадостный, добрый человек. На третьем курсе они с Сашей стали встречаться. Катя всегда была очень разносторонней, они оба получали параллельно второе высшее образование, пока учились в университете. Они были такими молодыми, у них было столько планов! (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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