2019-03-12T15:20:39+03:00
Общество

"Суровое южное солнце": В Ростове-на-Дону хозяин "Лексуса" отсудил у торгового центра 1 млн рублей за расплавленную на стоянке машину

Удалось доказать связь между солнцем и фасадом, который направлял лучи на машину
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Машина оплавилась на парковке ТЦ. Фото: предоставлено Тимуром КацияМашина оплавилась на парковке ТЦ. Фото: предоставлено Тимуром Кация
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Со второй попытки, но владелец «Лексуса» выиграл гражданский процесс против торгового центра «Горизонт». 12 марта в Ростовском областном суде пришли к выводу, что ответчик должен выплатить внушительную компенсацию - 1093 540 рублей.

- Хотя мои требования удовлетворены частично (было отказано в части назначения штрафа ТЦ - автр), я согласен с таким решением, - сказал «КП-Ростов» владелец иномарки Тимур Кация. - Хочу сказать, что готовился к продолжительному процессу, но был уверен в победе. Так и случилось.

Напомним, прошлым летом СМИ назвали процесс "Делом солнечного зайчика". История такая: ростовчанин, приехав в торговый центр, оставил машину на парковке, через некоторое время по громкой связи услышал номер своего автомобиля и просьбу к владельцу подойти. Уже на парковке он увидел людей с огнетушителями, окруживших его дымящийся «Лексус». Поначалу была версия, что дорогую иномарку подожгли, но записи камер наблюдения показали - к ней никто не подходил. Она сама (!) начала дымиться на жарком солнце.

Пока ростовчанин гулял по ТЦ, в машине начали плавиться пластмассовые детали. Фото: предоставлено Тимуром Кация

Пока ростовчанин гулял по ТЦ, в машине начали плавиться пластмассовые детали. Фото: предоставлено Тимуром Кация

В мастерской назвали сумму ремонта - чуть больше миллиона рублей. Тимур предъявил чек ТЦ, но договориться не получилось, тогда мужчина решил провести экспертизу и требовать деньги в судебном порядке.

Во время исследования было установлено, что «причиной возникновения плавления деталей на автомобиле явилось высокотемпературное воздействие на автомобиль, отраженных от остекления окон и стен фасадной части здания сфокусированных солнечных лучей в форме светлого пятна на площади перемещения изображения Солнца из-за суточного движения Земли» (из заключения № 682/18 от 15.10.2018 года судебной экспертизы). Это же показал и проведенный эксперимент - на этом самом месте, где стояла машина, в определенное время солнечные лучи могут вызвать плавление и, вероятно, возгорание.

Ремонт машины вышел в крупную сумму. Фото: предоставлено Тимуром Кация

Ремонт машины вышел в крупную сумму. Фото: предоставлено Тимуром Кация

В декабре суд первой инстанции отказал ростовчанину в требованиях, ссылаясь на то, что, он, оставляя машину на парковке в жару, фактически должен был предвидеть «солнечных зайчиков» и возможные последствия. Кандидат юридических наук Тимур Кация это решение опротестовал и выиграл.

- Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам решение Октябрьского районного суда от 7 декабря 2018 года отменено, по делу вынесено новое решение: иск Кация удовлетворить частично, - сообщили в Ростовском областном суде.

Кстати, а вот опасное место на парковке, где фокусируются солнечные лучи, со времен громкого скандала огорожено.

Тимур Кация выиграл процесс. Фото: Ростовский областной суд

Тимур Кация выиграл процесс. Фото: Ростовский областной суд

- Хочу сказать, что, несмотря на случившееся, я остаюсь постоянным клиентом торгового центра, сюда продолжаем приезжать вместе с семьей на том же самом «Лексусе», - добавил ростовчанин в беседе с "КП".

По словам экспертов, зеркальный фасад ТЦ сыграл роль огромной линзы. Фото: предоставлено Тимуром Кация

По словам экспертов, зеркальный фасад ТЦ сыграл роль огромной линзы. Фото: предоставлено Тимуром Кация

Официальных сообщений по поводу позиции ТЦ «Горизонт» пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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