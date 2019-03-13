Чудо в белых перьях: почему ученые Ростова-на-Дону заинтересовались птицами-альбиносами

Ученые донского региона признали интересный факт: они все чаще стали встречать птиц с уникальным окрасом оперенья. Речь идет о привычных воронах, галках и воробьях, которых достаточно много в Ростове, вот только выглядят они совсем непривычно. Так, на Пушкинской поселилась галка-альбинос, ее трудно заметить, так как она ищет себе корм вместе с голубями и галками обычной окраски. А на Западном в этом году объявилась светло-серая ворона.

- О вороне-альбиносе нам сообщили местные жители, - рассказал «КП» - Ростов» ведущий научный сотрудник ФИЦ «Южный научный центр РАН», кандидат биологических наук Рамиз Савицкий. - Птица, которую удалось сфотографировать, - частичный альбинос, так как не полностью лишена пигмента - меланина, отвечающего за темную окраску, он у нее вырабатывается слабо, что отражается на некоторых участках ее оперенья.

Орнитологи говорят, что необычная окраска представителя врановых может легко запутать даже специалиста, так как издалека ворона напоминает озерную чайку. А на самом деле она уникальна. Исходя из того, что в Ростове обитает порядка одной тысячи ворон, то она, как говорится, «одна на тысячу».

- В природе птицы-альбиносы встречаются крайне редко и живут недолго, так как являются заметной мишенью для хищников, - пояснила Вероника Белоцерковская, официальный представитель Южного научного центра РАН. - Но на днях орнитологи, которые отправились в экспедицию в Орловский район, заметили на озере Маныч-Гудило еще одного альбиноса - домового воробья.

А это галка-альбинос. Фото: предоставлено Южным научным центром РАН

Любая птица-альбинос - редкость и уникальная находка. На самом деле это может быть пугающим звоночком, так как альбинизм - генетическая мутация. Она вызвана разными факторами, в том числе загрязнением окружающей среды или внутрипопуляционными процессами.

Ученые надеются понять причины мутации этих птиц с помощью генетических исследований. Для начала исследовательского проекта достаточно даже одного пера такой птицы. Поэтому орнитологи просят жителей донского региона сообщать о встречах с птицами-альбиносами.

- Любая информация о птицах необычных раскрасок носит не только познавательный характер, но также помогает ученым понять географию распространения этого явления, видовую специфику, наследование признака и другие механизмы проявления альбинизма, - подчеркивает кандидат биологических наук Рамиз Савицкий.

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