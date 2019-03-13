«Роковое наследие»: «Супер модель плюс» из Таганрога позвали в кино и к гламурному фотографу, снимавшему Бейонсе и Леди Гагу

Жизнь 32-летней Анастасии Бокша из города Таганрога круто изменилась после победы в конкурсе «TOP MODEL Russia +». На нем красотка из Ростовской области обошла более трех десятков конкуренток не только из нашей страны, но и ближнего зарубежья. Все они - сверх общепризнанных стандартов 90х60х90. Теперь модель с приставкой «плюс» нарасхват. Ее уже позвали сниматься в кино, а совсем скоро мать двоих детей попадет и в объектив гламурного фотографа, который снимал звезд мировой величины.

boksha.aa Ценность в жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал

- Много всего поменялось после того, как я стала моделью проекта Smoothlifestyle, - призналась Анастасия "Комсомолке". - Мне поступила масса предложений, начиная от съемки в фильмах, так и побыть скульптурой или нарисовать мой портрет. После победы стали развиваться соцсети. Только в Инстаграме у меня больше 36 тысяч (!) подписчиков. Многие стали просить рекламировать их товары. Я стала лицом элитного ювелирного дома из Санкт-Петербурга. А еще получила роль второго плана в фильме «Роковое наследие» - он будет идти во всех кинотеатрах страны, там собран фейерверк очень крутых актеров, правда, их имена пока нельзя называть. Известно, что часть картины будет сниматься и в Ростове-на-Дону.

boksha.aa Вчера, был день объятий...

Из Таганрога красавица уже перебралась в донскую столицу. Она уверена: здесь больше перспектив. Сейчас ее жизнь состоит из фотосессий, показов и гламурных мероприятий. А еще у модели кроме двух высших образований - оба вуза она окончила с красными дипломами, есть детский игровой клуб. В нем она проводит мастер-классы и бесплатные фотосессии для тех, кто мечтает стать моделью.

- Мода не стоит на месте, требуются постоянные типажи, а дороги открыты для всех желающих - неважно педагог ты, врач или воспитатель, - уверена Анастасия. - Каждая может развиваться в различных направлениях для себя любимой. Весь мир отошел от плоских досок: общепринято, что красота должна быть женственной и роскошной. Это должны быть не просто косточки, как говорят в модельном бизнесе. Сейчас другие идеалы и стандарты красоты. Востребованы девочки, как говорится по-русски, у которых есть за что подержаться.

boksha.aa Добивайтесь поставленных целей, попадайте точно в цель

Кстати, красавица никогда не комплексовала по поводу своей внешности.

- Я всегда была в теле, - говорит Анастасия. - В 20 лет когда еще сидела на диетах, появились проблемы со здоровьем. Поняла: это не моя история. Пусть мои параметры чуть побольше. Но, я хочу сказать, что слишком позитивный человек и любила себя всегда во всех проявлениях. Не знаю, кто придумал эти параметры. На мой взгляд, каждый человек по своему уникален и красив. И комплексовать нельзя, себя надо обязательно любить каким бы ты не был. При этом надо следить за собой, своим телом и постоянно заниматься спортом.

boksha.aa А у вас есть крылья?

К слову, сама модель посещает зал трижды в неделю, придерживается правильного питания, но не может отказаться от сладкого.

- Газировки и майонезов в моей жизни нет. Но я безумная сладкоежка, поэтому приходиться отрабатывать лишнее в зале во время занятий спортом.

Сейчас красотка готовится к поездке в Тунис. На 23 апреля у не назначены съемки для Нью-Йоркского глянцевого журнала Smooth. Снимать ее будет знамен фотограф Хосе Гуэрра — он входит пятерку лучших в мире. В объектив его камеры попадали многие знаменитости, в числе которых Бейонсе и Леди Гага.

boksha.aa Тысяча вопросов о моей сногсшибательной короне

ТТХ

Анастасия Бокша

Бедра — 97 см,

Талия — 67 см,

Грудь — 97 см.

Рост - 171 см.