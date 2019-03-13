2019-03-13T12:10:32+03:00
Общество

«Роковое наследие»: «Супер модель плюс» из Таганрога позвали в кино и к гламурному фотографу, снимавшему Бейонсе и Леди Гагу

Анастасия Бокша уверена красота должна быть роскошной, а "не просто косточки" [фото, аудио]
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
ЖизньАнастасии Бокша из города Таганрога круто изменилась после победы в конкурсе «TOP MODEL Russia +».ЖизньАнастасии Бокша из города Таганрога круто изменилась после победы в конкурсе «TOP MODEL Russia +».Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Жизнь 32-летней Анастасии Бокша из города Таганрога круто изменилась после победы в конкурсе «TOP MODEL Russia +». На нем красотка из Ростовской области обошла более трех десятков конкуренток не только из нашей страны, но и ближнего зарубежья. Все они - сверх общепризнанных стандартов 90х60х90. Теперь модель с приставкой «плюс» нарасхват. Ее уже позвали сниматься в кино, а совсем скоро мать двоих детей попадет и в объектив гламурного фотографа, который снимал звезд мировой величины.

boksha.aaboksha.aa
Ценность в жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал
1270 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram

- Много всего поменялось после того, как я стала моделью проекта Smoothlifestyle, - призналась Анастасия "Комсомолке". - Мне поступила масса предложений, начиная от съемки в фильмах, так и побыть скульптурой или нарисовать мой портрет. После победы стали развиваться соцсети. Только в Инстаграме у меня больше 36 тысяч (!) подписчиков. Многие стали просить рекламировать их товары. Я стала лицом элитного ювелирного дома из Санкт-Петербурга. А еще получила роль второго плана в фильме «Роковое наследие» - он будет идти во всех кинотеатрах страны, там собран фейерверк очень крутых актеров, правда, их имена пока нельзя называть. Известно, что часть картины будет сниматься и в Ростове-на-Дону.

boksha.aaboksha.aa
Вчера, был день объятий...
1290 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Из Таганрога красавица уже перебралась в донскую столицу. Она уверена: здесь больше перспектив. Сейчас ее жизнь состоит из фотосессий, показов и гламурных мероприятий. А еще у модели кроме двух высших образований - оба вуза она окончила с красными дипломами, есть детский игровой клуб. В нем она проводит мастер-классы и бесплатные фотосессии для тех, кто мечтает стать моделью.

boksha.aaboksha.aa
Солнце, море, пляж
883 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

- Мода не стоит на месте, требуются постоянные типажи, а дороги открыты для всех желающих - неважно педагог ты, врач или воспитатель, - уверена Анастасия. - Каждая может развиваться в различных направлениях для себя любимой. Весь мир отошел от плоских досок: общепринято, что красота должна быть женственной и роскошной. Это должны быть не просто косточки, как говорят в модельном бизнесе. Сейчас другие идеалы и стандарты красоты. Востребованы девочки, как говорится по-русски, у которых есть за что подержаться.

boksha.aaboksha.aa
Добивайтесь поставленных целей, попадайте точно в цель
1403 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Кстати, красавица никогда не комплексовала по поводу своей внешности.

- Я всегда была в теле, - говорит Анастасия. - В 20 лет когда еще сидела на диетах, появились проблемы со здоровьем. Поняла: это не моя история. Пусть мои параметры чуть побольше. Но, я хочу сказать, что слишком позитивный человек и любила себя всегда во всех проявлениях. Не знаю, кто придумал эти параметры. На мой взгляд, каждый человек по своему уникален и красив. И комплексовать нельзя, себя надо обязательно любить каким бы ты не был. При этом надо следить за собой, своим телом и постоянно заниматься спортом.

boksha.aaboksha.aa
А у вас есть крылья?
1990 отметок «Нравится»21 комментариевInstagram

К слову, сама модель посещает зал трижды в неделю, придерживается правильного питания, но не может отказаться от сладкого.

- Газировки и майонезов в моей жизни нет. Но я безумная сладкоежка, поэтому приходиться отрабатывать лишнее в зале во время занятий спортом.

Сейчас красотка готовится к поездке в Тунис. На 23 апреля у не назначены съемки для Нью-Йоркского глянцевого журнала Smooth. Снимать ее будет знамен фотограф Хосе Гуэрра — он входит пятерку лучших в мире. В объектив его камеры попадали многие знаменитости, в числе которых Бейонсе и Леди Гага.

boksha.aaboksha.aa
Тысяча вопросов о моей сногсшибательной короне
1237 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

ТТХ

Анастасия Бокша

Бедра — 97 см,

Талия — 67 см,

Грудь — 97 см.

Рост - 171 см.

«Роковое наследие»: «Супер модель плюс» из Таганрога позвали в кино и к гламурному фотографу, снимавшему Бейонсе и Леди Гагу

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Комсомольске-на-Амуре детский спектакль «Голубые и розовые» обвинили в пропаганде гомосексуализма
Школьников-артистов уже допросили сотрудники полиции, их интересовало, разговаривает ли режиссер постановки с детьми о нетрадиционных сексуальных отношениях
Новости 24
Банк ВТБ открыл эскроу-счета для дольщиков на 1 миллиард рублей
В Ростовской области задержали 400 пачек контрафактных Marlboro
Ростов-на-Дону посетил генеральный консул Турецкой Республики
В Ростове-на-Дону бесплатно покажут спектакли на испанском языке
Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве
В Ростове-на-Дону поднялись цены на овощи
В Ростове-на-Дону из-за выпавшего мокрого снега возникли большие пробки
Администрация Ростова-на-Дону сообщила об одностороннем расторжении контрактов с перевозчиками
В Ростове-на-Дону ищут погорельцев, которых обманул руководитель юридической фирмы
Фестиваль «Крымская весна» в Ростове-на-Дону 2019: гости смогут ощутить вкус Крыма
В Ростове-на-Дону будут судить троих мужчин, которые убили знакомого
В Ростове-на-Дону после ДТП на перекрестке Audi вылетел на тротуар и врезался в столб
В Ростовской области во время пожаров погибли две женщины
В Ростове-на-Дону ищут мужчину с татуировками
В Ростове-на-Дону объявили общегородской субботник