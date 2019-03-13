«Глупо, когда у тебя есть шанс все изменить, а ты боишься»: беременная жена футболиста «Зенита» Новосельцева расскажет свою правду в «Пусть говорят»

Вот уже две недели поклонники одной из самых красивых пар российского футбола гадают: какая черная кошка пробежала между игроком «Зенита» Иваном Новосельцевым, ныне выступающем за ФК «Ростов», и его супругой известной баскетболисткой Катериной.

В конце февраля спортсменка опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором явно видно - молодая женщина находится в интересном положении. А вот подпись под снимком заставила подписчиков задуматься.

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое.

- Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое, - написала Екатерина в своем микроблоге. - Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека?

Многие поклонники пары решили - речь идет об измене. И даже стали оставлять слова поддержки расстроенной женщине. Однако позже выяснилось, о каком предательстве идет речь.

novoseltseva_katerina Поделюсь с вами важной новостью! 24.10. нашей семье исполнилось 3 года

- Наша компания «Гордон и сыновья» представляет интересы Катерины Новосельцевой (Кейру) Чемпионки Европы 2008 года, бронзового призера чемпионата России 2013 года, в переговорах и в возможном суде по разделу имущества, - сообщили в официальной группе в соцсетях юридической компании. - На данном этапе есть ощущение, что она стала жертвой махинаций с недвижимостью в браке с супругом игроком «Зенита» Иваном Новосельцевым. Идет разбирательство…

Не исключено, что все нюансы будут выяснять не только в зале судебного заседания, но и шире. Там же Вконтакте на днях появилось и такое фото...

На съемках с нашей клиенткой. Страница Вконтакте юридической компании "Гордон и сыновья" .Фото: соцсети

- На съемках с нашей клиенткой - невероятно красивой чемпионкой России Катериной Новосельцевой (с ее семьей и друзьями). Дело Ивана Новосельцева, - подписано оно. А в хэштегах значится #пустьговорят и #съемки.

В сторис Катерины появилась картинка с надписью. Фото: instagram.com/ novoseltseva_katerina

А в сторис Катерины Новосельцевой сейчас красуется картинка с надписью «Глупо, когда у тебя есть шанс все изменить, а ты боишься». Что именно имела ввиду спортсменка, остается только догадываться.

team_novoseltsev С праздником! Дорогие женщины, девушки, от всей души

Сам же спортсмен и его представители пока никак публично не комментируют происходящее. Но на странице, посвященной футболисту Новосельцеву в Инстаграм, 8 марта появился снимок Екатерины и ее мамы. Там поздравления и подпись: «Каждая из вас делает этот мир лучше, теплее и добрее. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и светлой любви!».

novoseltseva_katerina Как в старые,добрые времена #КатеринаНовосельцева #ИванНовосельцев

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