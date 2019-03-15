2019-03-15T09:33:53+03:00
Общество

Травля, агрессия и скотч на рот: Детский омбудсмен в Ростовской области рассказала о конфликтах в школах и детсадах

Треть всех обращений в адрес регионального уполномоченного по правам ребенка - это жалобы на учреждения образования, культуры и спорта
Александр СЕВЕРСКИЙ
Поделиться:
Зачастую конфликты с участием детей провоцируют сами взрослые.Зачастую конфликты с участием детей провоцируют сами взрослые.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Честно говоря, темы, касающиеся столь частых в последнее время подростковых разборок, школьных конфликтов между учениками и преподавателями, детской агрессии и всего такого прочего, как правило, не безопасны для психики — даже для взрослой (или, вернее, тем более для взрослой, если речь идет об адекватных людях).

Особенно — когда их поднимает уполномоченный по правам ребенка.

И тем не менее, знать о них нужно. Обязательно. И делать выводы тоже. Как раз для того, чтобы, во-первых, иметь право именоваться «адекватными людьми», а во-вторых, ради собственного спокойствия — быть в курсе проблем и поиска их решения.

Об этом всем шла речь за круглым столом в Законодательном собрании Ростовской области, где реалии по нынешней ситуации депутатам представила региональный детский омбудсмен Ирина Черкасова: это новый формат обсуждения ее ежегодного отчета, который она обычно представляет на одном из заседаний донского парламента.

«ДЕТИ БАЛАНСИРУЮТ НА ГРАНИ МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ»

Итак, всего в аппарат уполномоченного по правам ребенка на Дону в 2018-м поступило порядка 1,3 тысячи обращений, треть из которых касались различных семейных взаимоотношений — вопросы по невыплате алиментов, споры за место жительства ребенка (как правило, при разводе, с отцом или матерью), лишение родительских прав и т. д. И здесь есть положительная, что называется, динамика — то есть снижение количества подобных историй: если в 2015-м таковых было почти шестьсот, то теперь — менее четырехсот.

Вместе с тем, почти такое же запросов — это страсти, связанные с конфликтами как между самим детьми, так и родителей и педагогов. И вот здесь отмечается рост.

- По всем обращениям мы, конечно, проводили проверки, - рассказала Ирина Черкасова. - И, знаете, приходилось нередко сталкиваться с кошмарными примерами: и когда учителя прилюдно оскорбляли детей и их родителей - на глазах у остальных, и когда швыряли в них разную школьную утварь, и случаи травли были, и агрессивному преследования - особенно возмущают такие случаи в дошкольных учреждениях, где, случалось, из-за провинности малышам запрещали участвовать в играх или приказывали не вставать с кровати весь день, а где-то — и предлагали, в качестве наказания, залепить себе рты скотчем.

Значительный пласт проблем связан и с подростковой агрессией. И нередко связано это, по мнению Черкасовой, с тем, что родителям некогда воспитывать детей, и в итоге те предоставлены сами себе, балансируя между добром и злом, но в силу того, что они сами не в состоянии распознать грань, подростки ее переступают.

- Есть и другая категория — дети с девиантным поведением, и здесь тоже иногда виновны сами родители, - отметила детский омбудсмен. - Вот, скажем, в одной школе в Ростове-на-Дону есть девочка-второклассница, которую отец отдал в секцию борьбы, говоря, мол, если тебе сделали плохо — отвечай, ты сильная, ты сможешь поставить их на место. И что? Теперь она и ведет себя так, агрессивно. Но как исправить ситуацию? И что с ней будет дальше?

Проблема еще и в том, что на весь регион есть только одна школа для таких подростков с плохим поведением, выбивающимся за общепринятые рамки, и она — в Чертковском районе. А ведь с этими детьми, уверена Черкасова, тоже нужно работать — и педагогам, и психологам, и юристам, и конфликтологам.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?

- Да, я регулярно получаю информацию от МВД, что подростковая преступность растет, - отметил в свою очередь депутат - вице-спикер донского парламента и председатель комитета по соцполитике Сергей Михалев. - Мы — реагируем, само собой, также постоянно. Стараемся регулировать областное законодательство, выслушиваем рекомендации, предложения — от полиции, других органов, вроде бы все делаем правильно, но — растет преступность-то все равно! Нас, депутатов, интересует: что еще нам необходимо сделать – законодателям, правительству региона?

Черкасова и другие участники круглого стола считают: решать проблемы по мере их поступления, ориентируясь на конкретную ситуацию, корректировать законодательство, а в некоторых случаях — выходить на уровень Федерации, если проблема не может быть решена в пределах полномочий регионального Заксобрания.

Большую дискуссию за круглым столом, к слову, вызвала и тема обеспечения жильем детей-сирот — примеры, когда им выделяли такие квартиры, куда без содрогания и зайти-то страшно, в грибках, с нарушенными коммуникациями, есть, и немало.

Поднимались также проблемы с обеспечения детей лекарствами, качеством питания в школах и детсадах, социальными выплатами.

- Да, есть очень много вопросов, которые относятся к полномочиям Законодательного собрания, - резюмировал Михалев. - Это и нарушения по предоставлению жилья детям-сиротам, и лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями, рост подростковой преступности и многое другое. Все эти проблемы депутаты донского парламента не оставят без внимания. Мы их будем решать – посмотрим, какие инициативы можно выдвинуть на федеральном уровне, что можно урегулировать областными законодательными актами, рекомендациями в адрес правительства Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Новости 24
В Ростове-на-Дону будут судить предпринимателя, который продал за 11 млн рублей незаконные квартиры
В Ростове-на-Дону иномарка, поворачивая во двор дома, сбила девятилетнего школьника
На южном выезде из Ростова-на-Дону возле «Тачанки» в аварии пострадали три человека
«Сапоги как у моей прабабушки»: Фанаты раскритиковали весенний образ третьей жены Тарасова
Жительница Аксайского района украла кошелек у женщины, которая отвлеклась на маленького ребенка
«Сказочно красиво и нежно»: поклонники оценили цепи и откровенное мини «Мисс Россия» Татьяны Котовой
В Новочеркасске задержали доставщика дров, который обворовал клиента
В Ростове-на-Дону перекроют несколько улиц
В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей
В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе
Для жителей Ростовской области проведут «Ипотечную субботу»