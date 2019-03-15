2019-03-15T13:33:20+03:00
Общество

В Волгодонске осудили поисковиков-добровольцев, которые хранили дома найденные боеприпасы, карабины и автоматы

Оружие они искали в местах, где семь десятилетий назад проходили ожесточенные сражения
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Поисковики хранили дома внушительный арсенал. Фото: ФСБ России по РОПоисковики хранили дома внушительный арсенал. Фото: ФСБ России по РО
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В Волгодонске в центре скандала оказались двое поисковиков. Добровольцев, которые встали в ряды людей, помогающих в поисках останков советских героев, обвинили преступлении - хранении оружия. Уголовное дело было возбуждено и доведено до суда.

- В ходе обысков в местах проживания осужденных и их родственников в июле 2018 года оперативниками изъяты сотни боеприпасов различного калибра, взрывчатые вещества, составные части огнестрельного оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, а также автомат «ППШ», карабин «Мосина», пулемёт «Дягтерева», самозарядная винтовка «Токарева», карабин системы «Маузер», - пояснили «КП-Ростов» в службе безопасности. - Большая часть изъятых средств поражения и деталей оружия обнаружена ими в ходе раскопок на местах боев Великой Отечественной войны в Ростовской и Волгоградской областях.

По закону все найденное оружие необходимо было сдавать в правоохранительные органы. Фото: ФСБ России по РО

По закону все найденное оружие необходимо было сдавать в правоохранительные органы. Фото: ФСБ России по РО

Во время расследования боеприпасы и оружие были направлены на экспертизу, которая показала их боеспособность. Приговор - поисковики виновны. Один получил условный срок (шесть месяцев), другой приговорен к двум годам ограничения свободы.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Фото: ФСБ России по РО

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Фото: ФСБ России по РО

- Мы об этом деле ничего не знаем, - пояснили в известном движении «Миус-Фронт». - Потому сказать ничего не можем. Но известны случаи, когда некие лица официально входили в поисковое движение России, но на самом деле искали не останки героев - неизвестные массовые захоронения, пропавших без вести солдат, чтобы впоследствии их идентифицировать, придать земле с положенными почестями, а оружие. Таких людей кто-то называет «черными копателями», мы - оборотнями.

По словам поисковиков, хранить найденное оружие запрещено. Когда во время работ они обнаруживают боеприпасы или оружие, то в обязательном порядке вызывают представителей правоохранительных органов, а уже они определяют насколько опасен, к примеру, снаряд или мина, можно ли передать в музей, либо надо утилизировать.

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Оперативники также обнаружили и ликвидировали мастерскую, где задержанные черные копатели с помощью станков и приспособлений модернизировали оружие и снаряжали боеприпасы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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