«Скучать не приходится и толстеть тоже»: Супруга главного тренера ФК «Ростов» ответила на вопросы подписчиков

Жена главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина ответила на вопросы подписчиков. Известно, что супруги переехали из Эстонии. А на Дону у них родилась дочь. Дарья поделилась тем, как ей живется в Ростове-на-Дону и каково это быть женой тренера.

vgkarpin Работа идёт полным ходом

О ФУТБОЛЕ И ЖИЗНИ В РОССИИ

- Как жизнь в России?

- Хорошо, но эти брошенные повсюду машины - школа выживания на дорогах. Я все снимаю на видео и фото, отправляю в Эстонию. А то они вообще такого не видели никогда.

- Что вы раньше знали о футболе

- Почти все. Я из футбольной семьи: папа детско-юношеский тренер, двоюродный брат играл в молодежке «Ростова», а с Валерием Георгиевичем Карпиным мы знакомы всю жизнь.

- А как познакомились?

- Это было так давно, что невозможно рассказать. Я была в возрасте нашей дочери (девочке несколько месяцев, - прим. автр.). Так что книгу можно писать.

dasha.karpina Всем доброй ночи

- Каково это быть женой тренера?

- Тяжко, нервы и переживания, постоянные разъезды. Но скучать не приходится и толстеть тоже.

- Каждый матч «Ростова» смотрите?

- Абсолютно. А когда забивают, то еле сдерживаю слезу.

- Вы знаете игроков молодежной команды «Ростова»?

- Некоторых, кто бывал на сборах в основной.

dasha.karpina Обязательно вернёмся за сыночком!

О КРАСОТЕ, ЕДЕ И ДОЧЕРИ

- Как вам удается все успевать и при этом хорошо выглядеть?

- Мне помогают бабушки в Эстонии и муж в Ростове.

- Какое любимое блюдо?

- Я вообще люблю поесть, поэтому люблю все.

- В какую секцию хотите отдать дочь ?

- В плавание. Посмотрим: захочет ли она сама.

- Как вам в Ростове-на-Дону?

- Прекрасно, правда: уже скучаю уезжая и возвращаюсь с радостью.

dasha.karpina Это был чудесный праздник!

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