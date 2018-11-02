Валерий Карпин о переходе в "Спартак": как все было на самом деле

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-02T10:57:31+03:00

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1 ноября "Ростов" Валерия Карпина в 1/8 финала Кубка России благополучно разобрался на своем поле с "Зенитом" (3:1). Замерзшие, но счастливые болельщики отправились отмечать победу, а сам главный тренер - на пресс-конференцию. Там с участием Карпина всегда жарко.

Помимо вопросов непосредственно по игре, представителей СМИ интересовала информация о возможных переговорах Валерия Карпина с московским "Спартаком" (специалист уже тренировал "красно-белых", в его активе два "серебра" чемпионата России), который после отставки Массимо Карреры остался без главного тренера.

- Всю неделю интернет сотрясали слухи о вашем возможном переходе в московский "Спартак". Это влияло на подготовку к матчу? - спросил корреспондент rostov.kp.ru у Валерия Георгиевича.

- По поводу моих слухов? (улыбается). Это не мои слухи. Кстати, Нобель (Арустамян, комментатор канала Матч ТВ, он как раз работал на матче "Ростов" - "Зенит" в паре с Денисом Казанским, - прим. авт.) здесь, вот у него спрашивайте. Он все знает про "Спартак", я ничего не знаю.

- Все же было предложение от "Спартака"?

- Никакой конкретики не было. Хочу поблагодарить болельщиков "Ростова" за поддержку в соцсетях, за добрые приятные слова.

Блестящую, почти театральную, сцену заискрил своим появлением Нобель Арустамян. Он тихо вошел в зал и поднялся повыше, заняв место рядом с коллегой Казанским.

- А вот и Нобель пришел. Будем узнавать? - предложили журналисты.

Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян. Фото: скрин с видео Youtube-канала ФК "Ростов"

- Нобель! Расскажи что-нибудь про "Спартак"! - улыбнулся Карпин. - Не я - здесь ребята интересуются. Все же знают, ты сказал, что я общался. Так а чего ты спрашиваешь?

- Я не спрашиваю. Меня спрашивают, - ответил Арустамян.

- Да, но ничего конкретного, - сказал Карпин.

- Все? Спасибо! - с такими словами главный тренер "Спар..", то есть "Ростова" покинул зал для пресс-конференций под аплодисменты представителей СМИ.

ОГОНЬ В ТВИТТЕРЕ

Позже ФК "Ростов" подколол комментатора, опубликовав в Твиттере видео этого диалога, сопроводив заголовком: "Когда не смог пояснить за инсайд". Арустамян в долгу не остался и ответил буквально следующее (орфография и пунктуация сохранены): "понимаю,что вы эйфории и не все можете уловить.)) Поэтому поясню ещё раз специально для вас: ваш тренер слетал с встречу с представителем Спартака(с разрешение вашего клуба), они пообщались,но сам Карпин не изъявил желания уходить из Ростова. Вы можете им гордиться.

Баттл в Твиттере между ФК "Ростов" и Нобелем АрустамяномФото: соцсети

Все-таки хорошо, что у "Ростова" и журналистов есть Валерий Карпин.