Ростов - Зенит 1 ноября 2018: счет 3:1, обзор матча [видео]

1 Нояб. 23:17 2018-11-01T23:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

1 ноября 2018 состоялся матч 1/8 финала Кубка России Ростов - Зенит. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1. В первом тайме ростовчане открыли счет уже на 4-й минуте встречи: Калачев выполнил подачу со штрафного и Логашов головой замкнул навес партнера - 1:0. Петербуржцам удалось выровнять положение до перерыва: Заболотный убежал от Ингасона, которому ничего не оставалось, как сфолить. Пенальти! Дриусси пробил сильно, Песьяков хоть и задел мяч, но тот предательски закатился в ворота. После перерыва ростовчанам удалось забить еще дважды: отличились Юсупов и Хаджикадунич. "Ростов" в четвертьфинале Кубка России!