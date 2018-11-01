2018-11-01T23:21:55+03:00
Спорт

Ростов - Зенит 1 ноября 2018: счет 3:1, обзор матча [видео]

1 ноября 2018 обзор матча Ростов - Зенит 3:1
Виктор ГОВОРОВ
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Ростов обыграл Зенит со счетом 3:1. Фото: Антон СтрокинРостов обыграл Зенит со счетом 3:1. Фото: Антон Строкин
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1 ноября 2018 состоялся матч 1/8 финала Кубка России Ростов - Зенит. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1. В первом тайме ростовчане открыли счет уже на 4-й минуте встречи: Калачев выполнил подачу со штрафного и Логашов головой замкнул навес партнера - 1:0. Петербуржцам удалось выровнять положение до перерыва: Заболотный убежал от Ингасона, которому ничего не оставалось, как сфолить. Пенальти! Дриусси пробил сильно, Песьяков хоть и задел мяч, но тот предательски закатился в ворота. После перерыва ростовчанам удалось забить еще дважды: отличились Юсупов и Хаджикадунич. "Ростов" в четвертьфинале Кубка России!

01.11.2018 Ростов - Зенит - 3:1. Обзор матча 1/8 финала Олимп-Кубка России.

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