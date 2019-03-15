2019-03-15T17:06:12+03:00
Общество

Мега повезло: В Ростове-на-Дону судебные приставы спасли дворнягу, дали имя и дом

Собака истекала кровью на улице, корчась от боли, но многие просто проходили мимо
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Собака истекала кровью на улице, но многие просто проходили мимо. Фото: УФССП по РО.Собака истекала кровью на улице, но многие просто проходили мимо. Фото: УФССП по РО.
Изменить размер текста:

История чудесного спасения произошла на днях в Ростове-на-Дону. И это в очередной раз доказывает: чудеса делаем мы сами. Дело было во время одного из мероприятий в крупном торговом центре Аксайского района, в котором участвовали сотрудники Управления судебных приставов Дона. Когда служба закончилась, люди в погонах увидели на улице скулящую от боли дворнягу. Она лежала на обочине вся в крови. Сердце дрогнуло, когда приставы попытались подойти ближе, чтобы выяснить - в чем дело.

- Собака, превозмогая боль, поднялась на трех лапах, а четвертая - задняя правая, была сильно повреждена и болталась как на веревке, - рассказала руководитель пресс-службы УФССП по Ростовской области Ольга Лурье. - Стало ясно, что у животного страшный перелом лапы: если его сейчас бросить и оставить без помощи, то ее ждет мучительная смерть.

Обзвонив несколько ветеринарных клиник, с трудом удалось найти такую, где согласились принять пострадавшую в столь тяжелом состоянии. Многие просто отказывались: мол, вдруг у нее бешенство, кто будет отвечать?

Хирург смог собрать лапу буквально по кусочкам. Фото: УФССП по РО.

Хирург смог собрать лапу буквально по кусочкам. Фото: УФССП по РО.

Но мир не без добрых людей: нашлись сердобольные ветеринары и операция прошла успешно. Хирург смог собрать лапу буквально по кусочкам. К слову, спасение собаки обошлось приставам в кругленькую сумму - около двадцати тысяч рублей. Столько стоило двухдневное нахождение в стационаре, операция и лекарства. В итоге, четверолапой пациентке приобрели и аппарат Илизарова, пока она может ходить только благодаря ему.

А собаку на время Ольга Григорьевна приютила у себя дома.

- Мы назвали ее Мега, пес очень ласковый, добрый и преданный, - говорит Ольга Лурье. - Сейчас она чувствует себя хорошо и идет на поправку. Одна из наших сотрудниц хочет увезти ее к своим родителям - в Ставропольский край. Но, если и на Дону найдутся желающие забрать животное к себе, то можно рассмотреть и этот вариант.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону пятиклассник торговал на улице яблоками, чтобы спасти от голода любимого пса

Пятиклассника, торговавшего на улице яблоками и лимонадом возле одного из продуктовых магазинов Ростова-на-Дону, увидели прохожие. Освежающий напиток в сорокаградусную жару многим пришелся по душе. Однако вместо ответа на все вопросы о том, что толкнуло парнишку выйти на улицу, улыбчивый малый показывал на добродушного пса-дворнягу крутившегося рядом. Мол, деньги нужны на лечение и питание собаки, иначе мама просто не разрешит оставить ее дома. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Новости 24
В Ростовской области опубликовали рейтинг управляющих компаний
«Можно удалять Инстаграм»: так отреагировали поклонники на новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой
ЕС включил в санкционный список командующего ЮВО Александра Дворникова
«Разбудили всех жильцов»: В Ростове-на-Дону на Чкаловском машины эвакуировали в час ночи
Агрохолдинг «СТЕПЬ» примет участие в выставке «Арабия-ЭКСПО 2019»
«Тетя колбаса»: Ростовчане обсуждают модницу в эксклюзивных джинсах
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за продажу просроченного «Нурофена» для детей
«Ростелеком» оценил проекты учеников ростовского технопарка «Кванториум»
Ростовские ученые разрабатывают систему прогнозирования срока службы автодорог
В банке ВТБ выяснили: женщины тратят на треть меньше мужчин
В соцсетях Ростова-на-Дону рассказали о новом случае аферы с участием женщины и грудничка
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла
Отмечая "Крымскую весну", ростовчане соберутся в большую пятерку
В РИНХе выбрали нового ректора