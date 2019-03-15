Мега повезло: В Ростове-на-Дону судебные приставы спасли дворнягу, дали имя и дом

История чудесного спасения произошла на днях в Ростове-на-Дону. И это в очередной раз доказывает: чудеса делаем мы сами. Дело было во время одного из мероприятий в крупном торговом центре Аксайского района, в котором участвовали сотрудники Управления судебных приставов Дона. Когда служба закончилась, люди в погонах увидели на улице скулящую от боли дворнягу. Она лежала на обочине вся в крови. Сердце дрогнуло, когда приставы попытались подойти ближе, чтобы выяснить - в чем дело.

- Собака, превозмогая боль, поднялась на трех лапах, а четвертая - задняя правая, была сильно повреждена и болталась как на веревке, - рассказала руководитель пресс-службы УФССП по Ростовской области Ольга Лурье. - Стало ясно, что у животного страшный перелом лапы: если его сейчас бросить и оставить без помощи, то ее ждет мучительная смерть.

Обзвонив несколько ветеринарных клиник, с трудом удалось найти такую, где согласились принять пострадавшую в столь тяжелом состоянии. Многие просто отказывались: мол, вдруг у нее бешенство, кто будет отвечать?

Хирург смог собрать лапу буквально по кусочкам. Фото: УФССП по РО.

Но мир не без добрых людей: нашлись сердобольные ветеринары и операция прошла успешно. Хирург смог собрать лапу буквально по кусочкам. К слову, спасение собаки обошлось приставам в кругленькую сумму - около двадцати тысяч рублей. Столько стоило двухдневное нахождение в стационаре, операция и лекарства. В итоге, четверолапой пациентке приобрели и аппарат Илизарова, пока она может ходить только благодаря ему.

А собаку на время Ольга Григорьевна приютила у себя дома.

- Мы назвали ее Мега, пес очень ласковый, добрый и преданный, - говорит Ольга Лурье. - Сейчас она чувствует себя хорошо и идет на поправку. Одна из наших сотрудниц хочет увезти ее к своим родителям - в Ставропольский край. Но, если и на Дону найдутся желающие забрать животное к себе, то можно рассмотреть и этот вариант.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону пятиклассник торговал на улице яблоками, чтобы спасти от голода любимого пса

Пятиклассника, торговавшего на улице яблоками и лимонадом возле одного из продуктовых магазинов Ростова-на-Дону, увидели прохожие. Освежающий напиток в сорокаградусную жару многим пришелся по душе. Однако вместо ответа на все вопросы о том, что толкнуло парнишку выйти на улицу, улыбчивый малый показывал на добродушного пса-дворнягу крутившегося рядом. Мол, деньги нужны на лечение и питание собаки, иначе мама просто не разрешит оставить ее дома. (подробности)