В Ростовской области решили найти новые драйверы для экономики в улучшении качества продуктов питания

В донском парламенте объявили о готовности выступить с законодательной инициативой в адрес Государственной думы, которая в значительной мере расширит полномочия региона в вопросах мониторинга продовольственной безопасности.

Об этом в ходе заседания дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Заксобрании Ростовской области, в котором приняли участие депутаты, руководители парламентских фракций, представители органов исполнительной власти и надзорных структур, а также общественные активисты и предприниматели, объявил председатель комитета по экономике ЗС РО Игорь Бураков.

- Среди основных целей, сформулированных в майском Указе Президента, обозначен, в том числе, и рост средней продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80-ти - к 2030-му, - напомнил депутат. - Иначе говоря, конкретно в нашем регионе предстоит сделать скачок с нынешних 73 лет до 80 лет. А как нам этого достичь? Очевидно, что одно из важных направлений – это качество и безопасность продуктов питания. Все эксперты сходятся во мнении: от того, что мы едим, зависит наше самочувствие, здоровье и долголетие. Поэтому занимаясь данной темой мы, в первую очередь, заботимся о росте продолжительности жизни.

Выход, полагают Бураков и его единомышленники, в целенаправленном усилении мер в этой части и одновременном снижении того объема некачественной продукции, которая попадает на прилавки магазинов и рынков, для чего именно региональные органы исполнительной власти должны обладать соответствующими полномочиями — то есть, правом самостоятельно отслеживать качество и безопасности пищевых товаров.

- Что такое рост продолжительности жизни с точки зрения экономики? А то, что каждый год, который удастся добавить, означает рост валового регионального продукта на 1 процент, - пояснил председатель парламентского комитета. - Иначе говоря, если мы хотим находить для страны и для Ростовской области, в частности, новы драйверы экономического роста, нам нужно заниматься в том числе и темой продуктов питания.

Депутаты областного ЗС представили на «Открытой трибуне» разработанный совместно с региональным департаментом потребительского рынка пакет поправок в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Более того: как выяснилось, профильное ведомство уже занимается мониторингом, однако сейчас это делается в качестве пилотного проекта. Но суть предлагаемых изменений состоит в том, чтобы придать этому процессу четкий и системный характер, закрепив его на федеральном законодательном уровне.

- Понятно ведь, что бороться за качество и безопасность продуктов мы должны вместе — и, конечно, на всех уровнях власти, - подчеркнул Бураков. - Мы должны так перенастроить нашу систему, в том числе и законодательную, чтобы объем выявленных недоброкачественных продуктов из года в год снижался.

В ходе обсуждения, как это обычно и происходит на дискуссионной площадке при ЗС РО, участники встречи высказали ряд интересных и важных предложений и замечаний: теперь их предстоит проанализировать, обобщить и учесть при подготовке окончательной редакции законодательной инициативы.

КОНКРЕТНО

Что должно измениться?

По мнению авторов инициативы, оформленной уже в виде законопроекта, поправки в закон позволят регионам гораздо оперативнее реагировать на появление некачественных и опасных для жизни и здоровья продовольственных товаров, что, соответственно, обеспечит и своевременную защиту прав потребителей, которые будут быстро узнавать об этом.

Кроме того, считают парламентарии, появится единая государственная политика в этой сфере, которая сможет корректно расставлять приоритеты в работе на разных уровнях.