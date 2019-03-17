В Ростове-на-Дону девушка демонстративно плюнула на храм ради "челленджа"

Жителей Ростова-на-Дону возмутил ролик в социальной сети, на котором девушка демонстративно плюет на двери православного храма, а потом еще становится в позу, аля "посмотрите, что я сделала". На видео также присутствуют два молодых человека, которые дурачатся вместе с блондинкой. Судя по тому, что сзади виднеется Музыкальный театр, инцидент произошел у Покровской церкви в одноименном сквере в центре южной столицы.

Видео было опубликовано в городском паблике Ростова сразу с речью девушки, в которой она объясняет причину своего поступка и извиняется.

- Действие, происходящее на записи, было неким "челленджем" среди молодежной группы от 15 до 19 лет, запущенное в России некоторое время назад против происходящего в данный момент в нашем государстве. Я, в силу молодости, неопытности, глупости и своей невоспитанности, не осознавала насколько это ужасно с моей стороны поступать подобным образом и выкладывать это в Интернет. Мне крайне жаль, простите. Я ручаюсь больше никогда не делать подобных вещей, - заверила красавица.

Девушка плюнула на двери Покровской церкви на Садовой 16.3.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Однако, простыми извинениями девушка, похоже, не отделается. Полиция уже проводит проверку по факту данной публикации в социальной сети. Кстати, 18-летний пользователь ВК, транслировавший этот поступок, ограничил доступ к своей странице.

- Можно быть атеистом, пацифистом, идиотом и еще бог знает кем, но всегда нужно относиться с уважением к чужой вере или к вере своих соотечественников, - написал под видео пользователь Михаил Евстратов (его комментарий собрал множество лайков). - Я не думаю, что человек, сделавший сие, оскорбил кого-то из верующих. А вот родителей данный поступок сильно унизил и оскорбил, потому как не дали чаду абсолютно никакого воспитания.

Добавим, что представители церкви на эту выходку не обиделись.

- Плюнуть в храм, пнуть инвалида, мучить кошку - это все печально для самого подростка. Подросток вырастет, мозги появятся, а осадочек останется. У совестливого человека после таких проделок безбашенного детства будет еще долго скрести на сердце, - прокомментировал "КП" пресс-секретарь донского митрополита Игорь Петровский. - Православные прихожане Свято-Покровского храма не держат на бедняжку зла и молятся, чтобы Господь простил эту девочку и помог ей и ее друзьям побыстрей и качественно повзрослеть.