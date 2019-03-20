Кто такой Бату Хасиков - чемпион мира по кикбоксингу, назначенный новым главой Калмыкии

Назначение главой Калмыкии, пусть даже и с приставкой «врио» (пока), 38-летнего советника Росмолодежи и экс-сенатора Бату Хасикова, известного в спортивном мире в качестве многократного чемпиона мира по кикбоксингу под прозвищем «Хан Батый», конечно, вызвало живое обсуждение в обществе.

«Комсомольская правда» решила вспомнить, чем известен этот человек, которому доверили управлять регионом — очень непростым, к слову.

Итак, родился Бату Хасиков в Москве 28 июня 1980 года, однако вскоре семья переехала в Калмыкию — в маленький городок Лагань с населением 13 тысяч человек, где отцу Бату, инженеру по профессии, предложили работу на местном заводе.

Там, собственно, и начинался его спортивный путь — на первых порах, как каратиста, у известного в республике тренера Александра Алымова.

В боях на ринге Хасиков не знает компромиссов. Фото: ВК, личная страница.

Но после школы юноша решил вернуться в столицу России — в качестве студента Московского педагогического университета, куда он поступил на факультет физкультуры.

Правда, связывать свою жизнь с учительством по окончании вуза он не стал — стал милиционером. Дослужился до старшего лейтенанта.

А спустя пять лет закрутилась его политическая карьера: как рассказывал сам Бату, земляки из Лаганского района, в котором он учился в школе, предложили ему баллотироваться в республиканский парламент — хурал Калмыкии, где он после избрания вошел в состав комитета по молодежи и спорту.

Дальше — больше.

В ноябре 2012-го его направили уже сенатором в Совет Федерации — причем, не от «родного» парламента, а от администрации главы республики (то есть, от исполнительного органа власти). И почти два года Хасиков отработал там в комитете по образованию, науке и культуре.

Вместе с Сангаджи Тарбаевым "Хан Батый" создал промоутерскую компанию Fight Nights Global. Фото: ВК, личная страница.

Почему ушел из Совфеда — определенно никто не говорит, но знакомые «Хана Батыя», который, к слову, не оставлял ринг ни в бытность сотрудником правоохранительных органах (наоборот — выступал за ГУВД), ни являясь политиком, рассказывают, что он решил сосредоточиться на спорте и созданной еще в 2010-м, после увольнения из МВД, совместно с капитаном команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаевым промоутерской компании Fight Nights Global, которая занимается проведением боев по единоборствам.

Ну и успехи в кикбосинге Хасикова тогда, конечно, воодушевляли - в 2011-м он победил одного за другим двух знаменитых бойцов — Альберта Крауса и Майка Замбидиса, завоевав титул чемпиона по версии W5, в 2012-м - на фестивале единоборств «Битва в Калмыкии» взял верх над голландцем Уорреном Стевелмансом, а потом - и над иранцем Мохаммедом-Резой Назари, и над знаменитым бойцом Гаго Драго.

Он является многократным чемпионом мира по кикбоксингу. Фото: ВК, личная страница.

Самым ярким спортивным событием с его участием следует назвать бой Хасикова 28 марта 2014 года в Москве во Дворце спорта «Лужники» с Майком Замбидисом - ведь с «Железным Майком» выходил биться не просто кикбоксер «Хан Батый», а сенатор от республики Калмыкия.

Плюс в течение этого периода вышли четыре художественных фильма с его участием - «Бой с тенью 2: Реванш», «Бой с тенью 3D: Последний раунд», «Красные горы» и «Воин».

Так что к должности советника руководителя Росмолодежи, которую Бату Хасиков занял летом 2017 года, он подошел с солидным багажом разнообразных знаний и навыков.

Кстати, надо полагать, сам он до самого последнего момента вряд ли мог предполагать, что Президент России Владимир Путин назначит его врио главы Калмыкии: трудился себе спокойно в своем ведомстве, участвовал в мероприятиях, выступал на форумах.

Новый глава Калмыкии любит большие внедорожники и мотоциклы. Фото: ВК, личная страница.

Вот, кстати, одно его примечательное высказывание, сделанное буквально меньше месяца назад — на встрече с молодежью:

- Еще когда я был студентом, я понимал, что впереди меня ждет много новых открытий и свершений, я знал, чтобы добиться своих намеченных целей, мне необходимо много трудиться, - делился Хасиков опытом с подрастающим поколением. - И я цеплялся за каждый шанс и возможность, которая мне выпадает. Главное – много трудиться и знать ради чего ты это делаешь. Как только на моем жизненном пути открываются новые возможности, то я понимаю, что это повлияет на мою дальнейшую жизнь и судьбу. Нужно понимать: любые трудности только закаляют характер и любые испытания можно пройти. Во всем нужно видеть свои плюсы, из каждой трудной ситуации, которая кажется фатальной, можно найти выход.

Известно также, что у него подрастают сын и дочь, из автомобилей новый глава Калмыкии предпочитает большие внедорожники, а еще он увлекается хоккеем.