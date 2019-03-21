Ростовчане требуют снести остановочный комплекс возле своего дома

В редакцию "КП-Ростов" обратилась председатель совета дома по улице Большая Садовая, 71/16 Наталья Ростовцева. Уже несколько месяцев женщина пытается добиться демонтажа остановки на самом центральном перекрестке южной столицы. Там, на пересечении Ворошиловского и Садовой, в прошлом году был установлен креативный остановочный комплекс, представляющий собой павильон, состоящий из больших букв "ROSTOV". Современно, модно, молодежно, но, как оказалось, жильцам соседнего дома он мешает.

- Позиционируют его, судя по паспорту объекта, как "остановочный комплекс". Однако еще в 2003 году на совместном совещании администрации города, ГИБДД и собственника было принято решение о переносе данной остановки на другую сторону от Большой Садовой, - рассказывает Наталья. - Данное решение было принято после того, как службы въехавшего в соседнее здание полпреда президента РФ закрыли для жильцов въезд во двор со стороны Садовой и нам пришлось открыть десятки лет закрытый выезд на Ворошиловский. Останавливаясь вереницей у нашего дома, автобусы постоянно перекрывали новый въезд во двор, создавая бесконечные пробки. Когда у нас загорелся лифт в одном из подъездов, пожарная машина не могла заехать во двор около 10 минут, потому что автобусы в два ряда перегородили въезд в ворота. Такая же ситуация была и с автомобилями скорой.

Ростовчанка вспоминает, что в то время жильцы стучались во все двери, просили о помощи, и чиновники пошли им навстречу - остановку перенесли к площади Советов. На этой стороне останавливалась одна маршрутка № 49, но и ее потом убрали. Однако сейчас, с установкой нового остановочного комплекса, все опять возвращается.

- Въехать во двор зачастую просто невозможно, выехать – тоже. К тому же, теперь еще и полностью закрыт обзор полосы движения для выезда, - жалуется Наталья. - По данным Департамента транспорта, в настоящее время у нашего дома нет остановки. Но на самом деле здесь останавливаются почти все маршруты с площади Советов.

Ростовчанка сетует, что новый павильон занимает большую часть тротуара.Фото: предоставлено читателями.

За разъяснением ситуации "Комсомолка" обратилась в администрацию города и получила официальный ответ на вопрос, что за объект появился на пересечении Ворошиловского и Садовой, и какую функцию он выполняет.

- По информации администрации Кировского района, указанный объект размещен на основании договора аренды (сроком на 49 лет), заключенного между Департаментом имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и ООО ЮБА «Юрос» с целевым использованием: устройство остановочного комплекса, в том числе торговая площадь 10 квадратных метров, - говорится в ответе. - Департаментом архитектуры и градостроительства города согласован паспорт и схема размещения нестационарного объекта.

Чиновники резюмировали, что возведенный павильон является остановочным комплексом и оснований для его демонтажа, ввиду отсутствия существенных нарушений условий договора со стороны собственника, нет. Этот ответ, правда, читательницу "КП" не устроил.

- Почему данный остановочный комплекс согласовывался только с Департаментом архитектуры? Почему в этой схеме отсутствует ГИБДД? А как же соответствие техническим требованиям к остановкам и безопасность пассажиров?! - задает резонные вопросы женщина. - Расстояние от края посадочной площадки до павильона меньше стандартных трех метров. Где там должны стоять люди, ожидающие автобуса? Правильно - не проезжей части, не давая транспорту подъехать к остановке.

По ее словам, департаменты транспорта и автодорог в ответах на ее запросы открестились от данного павильона, мол, "остановочные комплексы - не наш функционал". Сейчас она написала обращения главе городской администрации, губернатору и руководству ГИБДД, намереваясь добиться сноса павильона.