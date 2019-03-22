Украинцу, который уговаривал выпускницу заложить бомбу в актовом зале школы, дали шесть лет тюрьмы

Приговор 20-летний Павел Грыб выслушал молча, не глядя на многочисленных журналистов. Потом махнул головой, не соглашаясь с вердиктом. В течение всего процесса в Северо-Кавказском окружном военном суде (дислокация - Ростов-на-Дону) гражданин Украины настаивал на своей невиновности, утверждая, что его оболгали. Процесс длился достаточно долго, уголовное дело возвращали для уточнения в прокуратуру, а затем снова в суд.

Защитники неоднократно обращались с требованием изменить меру пресечения, так как у молодого человека якобы проблемы со здоровьем (страдает врожденным заболеванием печени). Также по требованию подсудимого, заявившего о незнании русского языка, в процессе участвовал переводчик.

Молодой человек свою вину не призналФото: Ирина ПОТЕРЯ

Согласно официальной версии, все началось с того, что приверженец радикальных националистических взглядов гражданин Украины Павел Грыб познакомился с жительницей Сочи в социальных сетях, между ними завязалась переписка. Старшеклассница с украинскими корнями жаловалась на непонимание родных, а парень всячески ее поддерживал. Когда доверие выросло, он якобы предложил ей вариант «протеста».

- В период с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, подсудимый , используя Интернет убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере, - пояснили в Северо-Кавказском окружном военном суде. - После совершения преступления Грыб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию России.

Павла задержали летом 2017 года, когда он поехал на встречу с подругойФото: СОЦСЕТИ

Напомним, сын украинского пограничника Павел Грыб попал в «обменный» список, озвученный вице-спикером Верховной Рады. По ее словам, Киев намерен обменять его и других соотечественников, находящихся в российских тюрьмах на россиян, арестованных на Украине.

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