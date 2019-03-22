«Мисс Россия-2019»: Представлять Ростовскую область будут сразу две участницы. В этом году из 75 тысяч претенденток выбрали только полсотни красавиц. Им и предстоит побороться за звание самой-самой. Известно, что почти месяц будет длиться подготовка к конкурсу. Сами выборы новой «Мисс Россия» пройдут 13 апреля. Победительница не только получит эксклюзивную корону, громкий титул и подарки от спонсоров, но и право представлять нашу страну на международных конкурсах, таких как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

lenarazinkova Всем доброго дня!

«СКАЗКА ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ ХОРОШО»

Одна претенденток на корону - ростовчанка Елена Разинкова. Прошлой осенью красавица победила в городском конкурсе красоты, став «Мисс Ростов-2018», что и дало ей право участвовать во всероссийском конкурсе.

- Природа при посредничестве с родителями наградили меня стройным телом, - поделилась Елена в интервью с корреспондентом «КП». - Поэтому в изнурительных тренировках в спортзале я не нуждаюсь, но и поддерживать форму не забываю.

lenarazinkova Если бы двери восприятия были чисты , все предстало бы человеку таким, как оно есть- бесконечным

К слову, девушка может полакомиться и фаст-фудом, но любимое блюдо ростовчанки - брокколи в сливочном соусе. Интересно, что перед победой в городском конкурсе Елена весила больше на 15 килограммов, но прогулки пешком сделали свое дело - 15 километров в день и проблема была решена.

lenarazinkova Вы сойдёте с ума, пытаясь дать определение красному цвету, либо достигните просветления

Известно, что Елена учится на юриста, а еще пишет книгу по психоанализу и картины.

Она признается, что уверенности ей придает младшая сестренка, которая во всем старается брать пример со старшей, а также родители - они обязательно приедут в Москву поддержать дочь.

lenarazinkova Если моя жизнь-фильм, то это фото-промо к нему

Елена вспоминает, что когда она еще была школьницей, то с восторгом наблюдала за выступлениями красавиц на конкурсе «Мисс Россия».

- Сказка должна закончиться хорошо, если вы в ней положительный герой, - уверена ростовчанка.

ms.alinasanko Алина представит Азов

«ЦЕНИТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И РАДУЙТЕСЬ МЕЛОЧАМ»

Другая представительница Ростовской области - Алина Санько из города Азова.

- Я стала участницей Мисс Россия 2019! - написала она в своем Инстаграм. - Для меня честь представить мой родной город - город Азов на самом главном конкурсе красоты нашей страны! Надеюсь на вашу поддержку!

А после призналась:

- Организация конкурса на самом высшем уровне! Такой насыщенный режим, которого порой так не хватает в реальной жизни: спортзал, дефиле и занятия актерским мастерством.

ms.alinasanko No filters

Известно, что девушка - студентка Государственного университета землеустройства - он находится в Москве. Она увлекается кастингами, фотосессиями и психологией. А еще какое-то время жила в Праге.

- Цените каждый день, радуйтесь мелочам, ведь на них и строится то самое счастье, - учит своих Интернет-поклонников Алина.