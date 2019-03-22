2019-03-22T15:42:09+03:00
Общество

«Мисс Россия-2019»: Представлять Ростовскую область будут сразу две участницы

Выясняем, кто поедет от Ростовской области на «Мисс Россия-2019»
Ольга ГОПАЛО
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Елена Разинкова и Алина Санько (справа) будут участвовать в конкурсе "Мисс Россия-2019".Елена Разинкова и Алина Санько (справа) будут участвовать в конкурсе "Мисс Россия-2019".Фото: СОЦСЕТИ
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«Мисс Россия-2019»: Представлять Ростовскую область будут сразу две участницы. В этом году из 75 тысяч претенденток выбрали только полсотни красавиц. Им и предстоит побороться за звание самой-самой. Известно, что почти месяц будет длиться подготовка к конкурсу. Сами выборы новой «Мисс Россия» пройдут 13 апреля. Победительница не только получит эксклюзивную корону, громкий титул и подарки от спонсоров, но и право представлять нашу страну на международных конкурсах, таких как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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Всем доброго дня!
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«СКАЗКА ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ ХОРОШО»

Одна претенденток на корону - ростовчанка Елена Разинкова. Прошлой осенью красавица победила в городском конкурсе красоты, став «Мисс Ростов-2018», что и дало ей право участвовать во всероссийском конкурсе.

- Природа при посредничестве с родителями наградили меня стройным телом, - поделилась Елена в интервью с корреспондентом «КП». - Поэтому в изнурительных тренировках в спортзале я не нуждаюсь, но и поддерживать форму не забываю.

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Если бы двери восприятия были чисты , все предстало бы человеку таким, как оно есть- бесконечным
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К слову, девушка может полакомиться и фаст-фудом, но любимое блюдо ростовчанки - брокколи в сливочном соусе. Интересно, что перед победой в городском конкурсе Елена весила больше на 15 килограммов, но прогулки пешком сделали свое дело - 15 километров в день и проблема была решена.

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Вы сойдёте с ума, пытаясь дать определение красному цвету, либо достигните просветления
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Известно, что Елена учится на юриста, а еще пишет книгу по психоанализу и картины.

Она признается, что уверенности ей придает младшая сестренка, которая во всем старается брать пример со старшей, а также родители - они обязательно приедут в Москву поддержать дочь.

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Если моя жизнь-фильм, то это фото-промо к нему
120 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Елена вспоминает, что когда она еще была школьницей, то с восторгом наблюдала за выступлениями красавиц на конкурсе «Мисс Россия».

- Сказка должна закончиться хорошо, если вы в ней положительный герой, - уверена ростовчанка.

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Алина представит Азов
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«ЦЕНИТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И РАДУЙТЕСЬ МЕЛОЧАМ»

Другая представительница Ростовской области - Алина Санько из города Азова.

- Я стала участницей Мисс Россия 2019! - написала она в своем Инстаграм. - Для меня честь представить мой родной город - город Азов на самом главном конкурсе красоты нашей страны! Надеюсь на вашу поддержку!

А после призналась:

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Алина
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- Организация конкурса на самом высшем уровне! Такой насыщенный режим, которого порой так не хватает в реальной жизни: спортзал, дефиле и занятия актерским мастерством.

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Известно, что девушка - студентка Государственного университета землеустройства - он находится в Москве. Она увлекается кастингами, фотосессиями и психологией. А еще какое-то время жила в Праге.

- Цените каждый день, радуйтесь мелочам, ведь на них и строится то самое счастье, - учит своих Интернет-поклонников Алина.

ms.alinasankoms.alinasanko
Мне не передать словами всех эмоций, которые я испытываю!
1296 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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