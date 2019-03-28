«Вы забыли про уважение к самим себе»: беременная жена футболиста Ивана Новосельцева возмущена сотням злобных комментариев в своей адрес

Трогательное фото появилось в Инстаграм супруги защитника ФК «Ростов» Ивана Новосельцева. Катерина сейчас находится в интересном положении, но нежного цвета платье и цветочная композиция в волосах придают ее образу еще большего романтизма. Таким снимком будущая мать проиллюстрировала свой пост. Вероятно, он явился следствием ее видео-призыва, в котором она обратилась к болельщикам своего супруга с призывом: спросить, где сейчас находится его жена?

novoseltseva_katerina Важное вынужденное обращение!

Однако многие вместо того, чтобы выполнить просьбу, напротив, накинулись на женщину с комментариями: мол, выясняйте свои отношения друг с другом сами. Известно, что не так давно Катерина сообщила о предательстве любимого человека. А ее адвокат пояснила журналистам - речь не о разводе, а о имущественных делах.

novoseltseva_katerina Читая комментарии, удивляюсь людям, которые забыли про уважение, наверное, в первую очередь, к самим себе!

- Читая комментарии, удивляюсь людям, которые забыли про уважение, наверное, в первую очередь, к самим себе! - начала свой пост Катерина. - Женщина, носящая под своим сердцем ребенка, приравнивается к чуду, которое создается на земле. Это колоссальные изменения всего тела и организма. Поэтому, именно в это время она нуждается в особой защите, бережном отношении и ощущение тепла!

И немного обмолвилась о текущем положении дел:

- Так сложилось, что именно сейчас у меня сложный этап жизни. Я оказалась в положении, в которое, даже если бы мне нагадала целая половина человечества земли, никогда бы не поверила! Но я верю в лучшее и светлое, а как всем известно, свет всегда побеждает тьму.

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое.

Знакомые поддержали будущую маму лайками и комментариями: «Самое прекрасное состояние женщины», «Очень красивая, носить своего ребеночка это невероятное счастье» и «Красавица, а у беременных особая красота».

- Моя фиалочка! Вся гадость вернется к ним бумерангом. Так было всегда и будет в будущем! - написала одна из знакомы Катерины.

novoseltseva_katerina Подходит к концу сегодняшний замечательный,насыщенный день!

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