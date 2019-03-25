«Спросите у него, где жена?»: Супруга футболиста Ивана Новосельцева записала видеобращение к поклонникам

Достучаться до своего мужа футболиста «Зенита» Ивана Новосельцева (сейчас он в аренде и играет за ФК «Ростов» - авт.), его супруга Катерина решила через болельщиков. Почти месяц назад она рассказала о «предательстве близкого человека», но позже выяснилось, речь идет не об измене, а о махинациях супруга с совместно нажитом в браке имуществе.

novoseltseva_katerina Побывали на препати детского Евровидения

«СИТУАЦИЯ ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ»

Беременная жена спортсмена опубликовала видеообращение, в котором попросила:

- Дорогие болельщики, ростовчане, мой муж официально выходит в свет (накануне, 24 марта, Иван час должен был поработать продавцом у прилавка, торгующего символикой ФК, в крупном торговом центре под Ростовом-на-Дону, - прим. авт.). Вы, наверное, знаете про акцию ростовского клуба. В ней участвует Иван. И у меня к вам просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни, жизни клуба, и вообще, он собирается поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка? Я напоминаю, что я немножко недопонимаю ситуацию. Вообще, что он говорит людям о том, что происходит? Потому что ситуация очень непростая. И, к сожалению, в ближайшее время все карты откроются. Мне, действительно, очень интересно. Запишите разговор на телефон, чтобы я хоть чуть-чуть увидела реакцию этого человека. Спасибо вам большое. Я буду ждать.

novoseltseva_katerina Важное вынужденное обращение!

«ЧЕГО ОН ОТ ЖЕНЫ СБЕЖАЛ?»

Однако сам защитник Иван Новосельцев в жизни держит глухую оборону. Он никак не прокомментировал публично видео своей жены. А вот болельщики клуба - под постом Вконтакте, где сообщается об его участии в акции, уже оставили сообщения в духе: «Тайком от жены подрабатывает». Там же - море фоток с фанатами, на которые одна из ростовчанок отреагировала так:

- Ну хоть кто-то спросил, чего он от жены сбежал? Она же вас как людей просила, а вы фоткаться.

Но, видимо, никто так и не рискнул выполнить просьбу супруги Новосельцева. Многие не понимают: «Почему она сама не приехала и не спросила мужа об этом» или «Иди сама и спрашивай, пусть играет хорошо, а все остальное лирика». И вообще, мол, негоже «выносить сор из избы».

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое.

«БЕРЕГИ СЕБЯ И МАЛЫША»

Кроме того, и некоторые подписчики Инстаграм Катерины были настроены воинственно:

«Любят же последнее время так громко и на публику разводится», «Очередная «жертва» футболиста. Зачем это выносить на публику? Разбирайтесь сами, тошно уже».

Но были и те, кто поддерживает Катерину: «Катюша, держись», «Вы такая славная! Здоровья вам! Берегите себя, все будет хорошо».

- Катюш, держись и крепись! Еще неизвестно как жизнь сложится дальше! Лучше решать все мирно и в семье! - написала одна из ее подписчиц. - Ты еще будешь счастливой, даже если не с ним! А если снова будете вместе, то это все лишнее!Ты замечательная девушка, береги себя и малыша! Не нужен ему, в утробе матери, такой негатив!

Или вот:

- Надо все нюансы обговорить с мужем. Я думаю, так лучше, чем через кого-то. Когда он делал предложение на стадионе, это было очень красиво и романтично, мы помним, дай бог чтобы у вас с Иванам все было хорошо.

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