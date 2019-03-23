Футболист «Ростова» Иван Новосельцев будет работать продавцом

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-23T16:02:51+03:00

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Защитник футбольного клуба «Ростов» Иван Новосельцев попробует себя в новой роли - продавца. В воскресенье, 24 марта, он будет ждать покупателей в клубном фан-шопе в здании торгового центра, расположенного в Аксайском районе Ростовской области.

Ожидается, что Иван будет стоять у прилавка и ждать своих покупателей в этот день с 16 до 17 часов. Как добавили в пресс-службе клуба, при любой покупке у звездного спортсмена каждый покупатель получит два билета на матч против «Урала» в подарок. Известно, что спортивный поединок состоится 30 марта.

Напомним, имя футболиста часто появляется в последние дни в светской хронике. Причина тому, заявление его супруги - Катерины. В своем инстаграм жена игрока, которая находится в интересном положении, рассказала о предательстве близкого человека. Женщина пообещала, что совсем скоро тайное станет явным.

ИСТОЧНИК KP.RU