2019-03-28T18:26:52+03:00
Общество

Мать похитила тело дочери у немцев: спустя 77 лет под Ростовом нашли останки убитой школьницы-героини

Поисковики выступили с инициативой представить Нину Калиниченко к награде посмертно
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В могиле нашли и осколок, который убил Нину. Фото: "Миус-Фронт"В могиле нашли и осколок, который убил Нину. Фото: "Миус-Фронт"
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В небольшом хуторе Ново-Ивановка, что под Ростовом, старожилов, переживших войну, почти не осталось. Сама деревня на грани исчезновения. Молодые уезжают в город, забирая стариков. Подвиг 17-летней Нины Калиниченко десятилетия передавался как семейная легенда. Но не было ни ее могилы, ни креста.

- В 1942 году немцы наступали на деревню, по дороге вырезали всех, кого могли, - рассказала родственница Светлана Сычина. - Тогда Нине было всего 17 лет. Она вместе с другими женщинами помогала раненым советским солдатам, перетаскивая в свой дом, где был организован своеобразный госпиталь. То есть не была ни медсестрой, ни военнослужащей. Обычная девочка. Обрабатывала раны, перевязывала, кормила.

Когда немцы подошли к деревне, то начали интенсивный минометный обстрел. Раненые, которые могли двигаться, покинули дом. Остался один боец без ног. Нина решила вытащить его через окно, чтобы спрятать на пустыре (дом находился на окраине). Ей почти это удалось, когда рядом разорвался снаряд. На глазах обезумевшей от горя матери девочка сделала несколько шагов и упала, истекая кровью. В это время немцы зашли во двор. Они запретили трогать умирающую школьницу, бросив типа «пусть умирает, как собака». Несколько часов девочка пролежала на улице, а глубокой ночью ее мать, вопреки приказу немцев, пробралась к ней. К этому времени Нина была уже мертва. Женщина вместе с соседкой перенесли тело дочери подальше оккупантов, которые вовсю хозяйничали в деревне, и закопали, а могилу, чтобы захватчики не догадались, замаскировала ветками и травой.

Поисковики на месте захоронения отважной школьницы. Фото: "Миус-Фронт"

Поисковики на месте захоронения отважной школьницы. Фото: "Миус-Фронт"

НА МЕСТЕ МОГИЛЫ - ПОЛЯНА ЦВЕТОВ

Ново-Ивановка пережила несколько обстрелов, многие погибли, других угнали.

- В конце июля 1942 года здесь трое суток шли тяжелейшие бои, особенно по южному берегу реки Куго-Ея от Ново-Ивановки до границы Ростовской области и Краснодарского края, - рассказывает историк и руководитель движения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. - Красноармейцы и моряки 81-й морской стрелковой бригады вели упорный бой с превосходящими силами врага, в том числе с частями СС. Для понимания - бои были настолько тяжелыми, что ни домов, ни местного населения почти не осталось, а кто выжил, тот совершал подвиги наравне с моряками.

Мама Нины выжила. Она дождалась супруга с фронта, ухаживая за местом, где в ночи похоронила ребенка. Надгробие не поставили - говорят, просто не были уверены в точности захоронения, а беспокоить любимую дочь не хотели. Спустя годы в том месте образовалась поляна из цветов, которые убитая горем женщина сначала высаживала, а потом они стали расти сами. Родители Нины ушли в мир иной друг за другом, дом начал разваливаться, все заросло травой и кустарником. Иногда к нему приезжали родственники, чтобы помянуть Нину, которая «где-то там похоронена».

Дом семьи Калиниченко, где в годы войны Нина с мамой помогала солдатам. Фото: "Миус-Фронт"

Дом семьи Калиниченко, где в годы войны Нина с мамой помогала солдатам. Фото: "Миус-Фронт"

ПОИСКОВИКИ ПРОСЯТ ПРЕДСТАВИТЬ ДЕВУШКУ К НАГРАДЕ ПОСМЕРТНО

- Мне не было покоя от мысли, что там все разрушено, в упадке, а где-то останки Нины, - неправильно как-то, - говорит родственница Светлана. - Посоветовались с родными, как поступить лучше. Решили обратиться к поисковикам, так как у них есть опыт и специальное оборудование.

Учитывая, что во время дождя к брошенному дому подъехать невозможно - размывает колею, дожидались весны и потепления.

- Мы примерно знали периметр, где надо проводить полевую разведку, - рядом с домом этой семьи, который сейчас заброшен, - рассказала руководитель зерноградского филиала поискового движения «Миус-Фронт» Эльвира Берсенева. - Понимая, что ночью две женщины вряд ли бы рискнули копать большую могилу, когда рядом немцы, поначалу глубоко не искали, потом расширили площадь. Через несколько часов нашли. В могиле был и осколок снаряда, который убил Нину. Он попал ей в левую лопатку и позвоночник.

Уже известно, что Нина Калиниченко будет похоронена на хуторском кладбище - рядом с отцом-фронтовиком и матерью. Поисковики, узнав историю девушку, вышли с инициативой посмертно наградить отважную девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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