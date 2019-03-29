SKODA KODIAQ: особенности модели, где купить с максимальной выгодой в Ростове-на-Дону

Мировая премьера кроссовера ŠKODA KODIAQ состоялась в сентябре 2016 года. И автомобиль сразу заявил о себе поразительным сочетанием большого внутреннего пространства и яркой внешности. KODIAQ - первый семиместный внедорожник в модельном ряду ŠKODA. Он подходит как для долгих автомобильных путешествий, так и для семейных поездок за город. Автомобиль входит в тройку самых продаваемых моделей бренда.

KODIAQ появился на рынке в 2017 году, а продажи автомашин российской сборки стартовали уже в первом квартале 2018 года. Длина кроссовера составляет 4,7 метра. При этом автомобиль абсолютно универсален. Его главное отличие - самый вместительный багажник в своем классе и размещение дополнительного третьего ряда сидений. Обладает модель и всеми преимуществами марки ŠKODA - серьезным количеством функциональных возможностей, выразительным дизайном, множеством функций Simply Clever.

Фото: автоцентр "Эскадра"

Также в числе особенностей модели можно отметить достаточно высокий уровень аэродинамики, стабильную плавность хода, комфортное размещение водителя и пассажиров, достойную «послушность» автомобиля на дороге, быстрый и плавный разгон.

Где купить в Ростове?

Официальный дилер марки ŠKODA в Ростове-на-Дону - автоцентр «Эскадра». Центр предлагает большой выбор автомобилей в наличии и с ПТС.

Стартовая цена модели ŠKODA KODIAQ - от 1 454 000 рублей. С 21 марта по 30 апреля 2019 года на автомобиль в салоне действует специальное предложение. KODIAQ можно купить с максимальной выгодой до 75 000 рублей.

Внимание! Выгода достигается при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежних автомашин). Количество автомобилей ограничено.

Фото: автоцентр "Эскадра"

Автоцентр «Эскадра»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 237

Официальный сайт: http://eskadra-auto.ru/

Телефон: +7 863 306-75-75

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