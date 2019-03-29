Ростовская область направит на создание экспозиции музея «Самбекские высоты» почти 400 млн рублей

В ходе 8-го внеочередного заседания ЗС РО донские парламентарии внесли очередные изменения в областной бюджет на текущий год: это уже вторые поправки с начала года, но, очевидно, не последние.

В этот раз коррективы, как пояснил спикер Заксобрания Александр Ищенко, связаны с поступлением средств из федеральной казны, 115 млн рублей, а также с так называемыми финансовые остатки за прошлый год — это внушительная сумма порядка миллиарда.

Замгубернатора и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова пояснила депутатам, что деньги из бюджета РФ — это целевые поступления, предназначенные конкретно на субсидии предприятиям АПК на возмещение затрат на уплату процентов по инвесткредитам. А прошлогодний «бонус» - это в том числе грант почти на полмиллиарда рублей, полученный правительством региона за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.

- Распределение этих дополнительных поступлений — конечно же, принципиальнейший вопрос, - подчеркнул Ищенко. - Львиная доля новых расходов будут направлены на социальную сферу: это и строительство школ и детсадов, спортивных сооружений в образовательных учреждениях. Второй существенный блок — здравоохранение, точнее, модернизация материально-технической базы детских поликлиник. И третья часть расходов — культура, мы направляем почти 400 млн рублей на будущий музейный комплекс «Самбекские высоты»: в мае следующего года, к 70-летнего юбилея Великой Победы, он распахнет свои двери для людей, поэтому крайне важно, чтобы все необходимые работы были обеспечены соответствующим финансированием.

Средства из бюджета выделяются на создание внутренней экспозиции. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Итак, что касается народного военно-исторического музея «Самбекские высоты», то деньги выделяются на создание постоянной внутренней экспозиции: 258,8 млн — в 2019-м, еще 139,4 млн — в 2020-м.

Расходами на социальную инфраструктуру предусматривается, в том числе, капремонт школы №84 Ростова-на-Дону (всего порядка 270 млн), строительство общеобразовательного учебного заведения в мкр. Суворовском (168 млн), завершение строительства детсада на 220 мест в Багаевском районе (74 млн), а на оборудование для детских поликлиник выделяется 52,5 млн рублей.

Кроме того, еще 210,6 млн распределены на сферу ЖКХ — в основном, на закупку спецтехники.

- Уверен, что это не последние изменения в расходную часть бюджета: есть все основания полагать, что экономика региона в текущем году позволит увеличить доходы за счет поступления налогов, что, соответственно, повлечет необходимость вновь распределять новые, - рассказал спикер донского парламента.

Ищенко также отметил, что важным итогом прошедшего заседания стало принятие постановления, определившего четкий алгоритм действий комитетов Законодательного собрания (каждому отводятся свои роль и участие, в соответствии с конкретным профилем) по реализации задач, поставленных Президентом России в его Послании Федеральному собранию.

Александр Ищенко отметил, что нынешние поправки в бюджет - конечно, не последние. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Обозначен очень широкий круг вопросов, которые должны быть решены в 2019 году, и очевидно, что они связаны с реализацией национальных проектов, - отметил Александр Ищенко. - Ключевыми темами являются социальная защита населения (мы должны скорректировать областное законодательство в сфере поддержки малообеспеченных слоев общества), поддержка образования — понятно, что меняются стандарты, подходы, и наше региональное законодательство также нуждается в соответствующей корректировке.

Еще один блок вопросов, который будет находиться в центре внимания депутатов, добавил Ищенко, связан с новой системой работы с твердыми коммунальными отходами и ростом тарифов на вывоз мусора.

- Разумеется, все это волнует народ и требует анализа, оценки, и над этим сегодня работают весь депутатский корпус совместно с правительством области и с профильными министерствами. Мы будем подключать к работе и общественность: сегодня мы слушали отчет от председателя областной Общественной палаты, они тоже занимаются этой ситуацией, - уточнил председатель ЗС РО.