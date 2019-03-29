Наследил на песке: Экс-главу ростовского Минстроя задержали за аферу на 220 млн с подготовкой «Ростов-Арены» к ЧМ-2018

Чиновники в Ростовской области снова вздрогнули от неожиданной новости: всего полтора месяца прошло с момента задержания главного архитектора региона (в ранге замминистра строительства) Алексея Полянского, как — вот уже и новое событие, и опять по тому же ведомству.

В Ростове-на-Дону задержан бывший шеф Полянского, Николай Безуглов, занимавший пост главы областного Минстроя 3,5 года и уволившийся — причем, «по собственному желанию» - аккурат перед ЧМ-2018, в мае прошлого года. И тогда произошедшему многие очень сильно удивились: мол, как это — взять да и снять с должности (поверить, что именно перед стартом мундиаля Безуглов ушел по доброй воле, было как-то сложно) руководителя одного из ключевых ведомств, занимавшихся подготовкой к чемпионату мира? Странно! Да, вроде как к маю все было уже, по большому счету, построено и сделано, но в таком процессе всегда возникает масса «вдруг» и «если».

Губернатор не раз высказывал претензии к работе министра, в ведении которого находились важнейшие вопросы по подготовке к ЧМ. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Но, как выясняется теперь, ничего странного-то в увольнении Безуглова не было. Поступили, по информации источника «КП» в силовых структурах, нехорошие сигналы, и его попросили по-тихому уйти в отставку. Что он и сделал.

- Безуглову инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ. - прим. ред.) при проведении работ по благоустройству прилегающей к «Ростов-Арене», - сообщил наш собеседник. - Речь идет о создании подходов и проездов к стадиону и парковочных площадок. По версии следствия, подрядчик использовал при подготовке основания под плитку и асфальт мелкофракционный песок низкого качества — вместо того, что был предусмотрен техзаданием. Соответственно, и стоимость разная. Предварительный ущерб из-за подмены составил свыше 220 млн рублей. А Безуглов, как министр, курировал эти вопросы и должен был не допустить этого.

В доме бывшего чиновника прошли обыски. Фото: Телеграм-канал "Выстрел в голову"

Однако, как считает следствие, глава областного Минстроя не просто знал об этом, но и, по всей видимости, имел свой интерес в происходившем.

- Работы по благоустройству территории возле стадиона стоили почти под миллиард рублей, и строительная составляющая там была весьма приличной, - объясняет источник «Комсомольской правды». - Представьте, для понимания, что только тротуарной плитки уложили, согласно отчетным данным, несколько десятков тысяч квадратных метров, не говоря о парковочных пространствах, а их там несколько, и очень больших.

Другой источник «КП», в правительстве региона, рассказал, что губернатор Василий Голубев не раз высказывал претензии своему министру строительства — и по срокам сдачи тренировочных площадок, когда подрядчики просто срывали весь график (как это было, например, в Азове), и по качеству других работ по подготовке к ЧМ.

Ровно год назад Безуглов заверял главу региона, что с благоустройством территории возле ЧМ-2018 все в порядке. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

- Ровно год назад, 29 марта 2018-го, губернатор проводил выездное заседание как раз по благоустройству «Ростов-Арены», осматривал все, и тогда Безуглов заверил, что все нормально, качество — супер, он дает гарантию и все такое, - отметил собеседник. - Но дело-то все в том, что проверки и контроль ведутся постоянно, и к министру возникли вопросы — как раз по качеству. Это и стало последней каплей терпения Голубева: он сказал Безуглову писать заявление.

Следственный комитет России обратился в Ленинский суд Ростова-на-Дону с ходатайством о заключении Николая Безуглова под стражу.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

47-летний Николай Безуглов — коренной ростовчанин, выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск (специальность «физико-энергетические установки»), майор запаса.

В 1999-м прошел профпереподготовку по программе «Налоговая работа (Финансы и кредит)», затем получил второе высшее образование в РГСУ (специальность «Промышленное и гражданское строительство»).

После увольнения экс-министр жил на "вольных хлебах" - отдыхал, ездил за границу: в феврале нынешнего года, например, побывал в Бельгии. Фото: личный архив героя публикации.

Два года отработал начальником отдела маркетинга в коммерческой компании, а с начала «нулевых» поступил на службу госорганы: был ведущим инженером, потом заместителем начальника отдела департамента строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону, далее возглавил отдел подготовки проектирования управления проектных работ областного Минстроя, но через некоторое время вернулся в мэрию — все в тот же департамент строительства, но уже заместителем директора.

В 2010-м его снова позвали в администрацию Ростовской области — на должность замминистра. А через четыре года Безуглов возглавил ведомство.

После увольнения, по словам его знакомых, отдыхал, был «на вольных хлебах», ездил иногда туристом в Европу — нынешней зимой, например, буквально месяц назад был в Бельгии.