2019-03-30T21:39:49+03:00
Спорт

Обзор матча Ростов - Урал 30 марта 2019: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата России по футболу Ростов - Урал 30 марта 2019. Итоговый счет, голы, статистика игроков [аудио, видео]
Виктор ГОВОРОВ
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За матчем наблюдали больше 27 тысяч зрителей. Фото: Антон СтрокинЗа матчем наблюдали больше 27 тысяч зрителей. Фото: Антон Строкин
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Обзор матча Ростов - Урал 30 марта 2019: итоговый счет - 2:1. Ростовчане довольно быстро открыли счет: на 10-й минуте вратарь гостей Годзюр далеко вышел из ворот, мяч отскочил к Ионову, который принял решение перебросить голкипера. Это у него блестяще получилось: мяч после его удара "парашютом" залетел в сетку - 1:0.

Ростовчане вырвали победу в добавленное время. Фото: Антон Строкин

Ростовчане вырвали победу в добавленное время. Фото: Антон Строкин

Хозяева поля, ведомые активным Романом Еременко, имели моменты, чтобы удвоить преимущество, однако, Зуев, Ионов и Сигурдарсон свои шансы не использовали. За что были наказаны Уралом: в начале второго тайма Эль-Кабир мощно пробил из-под защитника в ближний угол - Песьяков не сумел выручить команду. Так счет стал 1:1.

Пытаясь спасти положение, главный тренер желто-синих Валерий Карпин бросил в бой резервы Фото: Антон Строкин

Пытаясь спасти положение, главный тренер желто-синих Валерий Карпин бросил в бой резервыФото: Антон Строкин

Пытаясь спасти положение, главный тренер желто-синих Валерий Карпин бросил в бой резервы. На поле появились Зайнутдинов, Шомуродов и Попов. У ворот Урала стало жарко: хозяева пробивались к цели по центру и по флангам. И дожали-таки соперника!

Ростовчане довольно быстро открыли счет. Фото: Антон Строкин

Ростовчане довольно быстро открыли счет.Фото: Антон Строкин

В добавленное арбитром время мяч после подачи с углового задел голову нападающего Урала Павла Погребняка и к радости 27 тысяч болельщиков влетел в ворота! 2:1 - победа "Ростова"!

2:1 - победа "Ростова"! Фото: Антон Строкин

2:1 - победа "Ростова"!Фото: Антон Строкин

СТАТИСТИКА

Ростов

Удары по воротам: 10

Удары в створ ворот: 6

Герой матча Ростов - Урал Миха Мевля

00:00
00:00

Угловые: 11

Предупреждения: 3

Офсайды: 1

Матч 21-го тура чемпионата России по футболу Ростов - Урал. Фото: Антон Строкин

Матч 21-го тура чемпионата России по футболу Ростов - Урал.Фото: Антон Строкин

Ростов - Урал 2:1. Победный гол Михи Мевли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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