Обзор матча Ростов - Урал 30 марта 2019: счет, голы, статистика игроков

Обзор матча Ростов - Урал 30 марта 2019: итоговый счет - 2:1. Ростовчане довольно быстро открыли счет: на 10-й минуте вратарь гостей Годзюр далеко вышел из ворот, мяч отскочил к Ионову, который принял решение перебросить голкипера. Это у него блестяще получилось: мяч после его удара "парашютом" залетел в сетку - 1:0.

Ростовчане вырвали победу в добавленное время. Фото: Антон Строкин

Хозяева поля, ведомые активным Романом Еременко, имели моменты, чтобы удвоить преимущество, однако, Зуев, Ионов и Сигурдарсон свои шансы не использовали. За что были наказаны Уралом: в начале второго тайма Эль-Кабир мощно пробил из-под защитника в ближний угол - Песьяков не сумел выручить команду. Так счет стал 1:1.

Пытаясь спасти положение, главный тренер желто-синих Валерий Карпин бросил в бой резервыФото: Антон Строкин

Пытаясь спасти положение, главный тренер желто-синих Валерий Карпин бросил в бой резервы. На поле появились Зайнутдинов, Шомуродов и Попов. У ворот Урала стало жарко: хозяева пробивались к цели по центру и по флангам. И дожали-таки соперника!

Ростовчане довольно быстро открыли счет.Фото: Антон Строкин

В добавленное арбитром время мяч после подачи с углового задел голову нападающего Урала Павла Погребняка и к радости 27 тысяч болельщиков влетел в ворота! 2:1 - победа "Ростова"!

2:1 - победа "Ростова"!Фото: Антон Строкин

СТАТИСТИКА

Ростов

Удары по воротам: 10

Удары в створ ворот: 6

Герой матча Ростов - Урал Миха Мевля 00:00 00:00

Угловые: 11

Предупреждения: 3

Офсайды: 1

Матч 21-го тура чемпионата России по футболу Ростов - Урал.Фото: Антон Строкин