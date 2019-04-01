Внимание, мимишность зашкаливает! В ростовской ветклинике еноты подрабатывают штатными смехотерапевтами

Знакомьтесь - Еша и Стеша. Они еноты. Работают в ветеринарной клинике штатными терапевтами. Хотите - психотерапетвами, хотите - смехотерапавтами. Должностные обязанности просты: быть собой (переводим — веселить посетителей, играть с четвероногими пациентами, воровать вкусняшки, полоскать в воде все, до чего могут дотянуться, устраивать побеги из вольеров).

- Супруг всегда хотел завести енота, - рассказала хозяйка Еши и Стеши Надежда Козлова. - Несколько лет назад мы еще работали в разных клиниках. И он мне говорит: «Пришли клиенты, у которых щенки родились. Я уже почти взял одного, но потом тебя пожалел. Потому что знаю, что они шкоды, у нас двое деток - тебе еще третьего не хватает!» И как-то это все откладывалось. А потом случайно, когда я просматривала объявления, увидела в маленькой деревеньке за Таганрогом енота в продаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/700481" frameborder="0"></iframe> Ростов-на-Дону: еноты в клинике-2.

Так Еша оказался в клинике, которую впоследствии открыли супруги, став ее символом.

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Пациенты умилялись, глядя как хвостатый следует за главным врачом. От вкусняшек не отказывался, даже походить на задних лапках мог, но не с каждым соглашался играться - орешек возьмет, да сбежит.

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Стеша появилась примерно через год. Они сразу подружились и начали устраивать совместные вылазки. Еноты очень подвижные, оставь на пару минут - тут же проверят все шкафы, коробочки, перепробуют лекарства, потому за ними глаз да глаз.

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- Еша вообще боится города, - рассказывает Надежда. - Если мы едем из дома в клинику - за секунду заскакивает в машину, также оттуда выбегает. Любит бывать в кафе, где нас уже знают, часто дарят орешки, а ему это очень нравится. Стеша не пугливая, но дама с характером (по этой причине ее часто закрывают в вольере, чтобы не обижала хвостатых пациентов). Мы рады, что они смогли найти общий язык и подружиться.