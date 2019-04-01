2019-04-01T12:16:34+03:00
Общество

Внимание, мимишность зашкаливает! В ростовской ветклинике еноты подрабатывают штатными смехотерапевтами

Еша и Стеша веселят посетителей, устраивая побеги и воруя печенье [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В клинике первым поселился Еша. Фото: клиника доктора КротоваВ клинике первым поселился Еша. Фото: клиника доктора Кротова
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Знакомьтесь - Еша и Стеша. Они еноты. Работают в ветеринарной клинике штатными терапевтами. Хотите - психотерапетвами, хотите - смехотерапавтами. Должностные обязанности просты: быть собой (переводим — веселить посетителей, играть с четвероногими пациентами, воровать вкусняшки, полоскать в воде все, до чего могут дотянуться, устраивать побеги из вольеров).

- Супруг всегда хотел завести енота, - рассказала хозяйка Еши и Стеши Надежда Козлова. - Несколько лет назад мы еще работали в разных клиниках. И он мне говорит: «Пришли клиенты, у которых щенки родились. Я уже почти взял одного, но потом тебя пожалел. Потому что знаю, что они шкоды, у нас двое деток - тебе еще третьего не хватает!» И как-то это все откладывалось. А потом случайно, когда я просматривала объявления, увидела в маленькой деревеньке за Таганрогом енота в продаже.

Ростов-на-Дону: еноты в клинике-2.

Так Еша оказался в клинике, которую впоследствии открыли супруги, став ее символом.

Ростов-на-Дону: еноты в клинике-3.

Пациенты умилялись, глядя как хвостатый следует за главным врачом. От вкусняшек не отказывался, даже походить на задних лапках мог, но не с каждым соглашался играться - орешек возьмет, да сбежит.

Ростов-на-Дону: енот в клинике-5.

Стеша появилась примерно через год. Они сразу подружились и начали устраивать совместные вылазки. Еноты очень подвижные, оставь на пару минут - тут же проверят все шкафы, коробочки, перепробуют лекарства, потому за ними глаз да глаз.

Ростов-на-Дону: еноты в клинике-4.

- Еша вообще боится города, - рассказывает Надежда. - Если мы едем из дома в клинику - за секунду заскакивает в машину, также оттуда выбегает. Любит бывать в кафе, где нас уже знают, часто дарят орешки, а ему это очень нравится. Стеша не пугливая, но дама с характером (по этой причине ее часто закрывают в вольере, чтобы не обижала хвостатых пациентов). Мы рады, что они смогли найти общий язык и подружиться.

Ростов-на-Дону: енот в клинике-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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