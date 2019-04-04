«25 лет — это же чудесный возраст: наш донской парламентаризм в самом расцвете сил!»

Во вторник, 2 апреля, ростовский Музтеатр на несколько часов превратился в самый большой в новейшей истории региона зал заседаний донского парламента: в честь 25-летия Законодательного собрания в его стенах встретились те, кто представлял интересы жителей Ростовской области в предыдущих пяти созывах и делает это сегодня, в нынешнем, шестом по счету, составе главного законодательного органа власти Дона.

- Слушай, а я смотрю — ты или нет? Пригляделся — ну точно: ты, сомнений нет, только поседел что-то, а? Стареешь что ли? - шутя похлопывал товарища по плечу один из депутатов прошлых лет в ожидании начала торжественной части.

- Во-первых, не старею, а мудрею, а во-вторых — зато душой, как говорится, остаюсь молодым, - говорил тот в ответ. - Да и лет-то сколько прошло с тех пор: мы свое дело сделали, пусть теперь молодежь занимается законотворчеством...

Среди тех, кто пришел в этот день на торжество, можно было увидеть, например, и первого спикера ЗС РО Александра Попова, и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба, и депутата пяти созывов Николая Шевченко, которого уважительно коллеги величали «Батей», и первого главу облправительства Виктора Анпилогова, и бывших замов губернатора Александра Бедрика и Нину Сверчкову, и Игоря Пятигорца, и Сергея Петлякова, и Наталью Стаценко и многих других.

Среди тех, кто пришел на эту встречу, были и первый спикер ЗС Александр Попов, и экс-губернатор Владимир Чуб, и бывший вице-президент ТПП РО Алексей Кобилев. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Если, например, в 1994-98-м, в первом созыве, в государстве все шло по инерции, и я сейчас не могу сказать, что это был самый тяжелый период, то вот во втором — это было действительно сложное время, после дефолта, когда не платили пенсии, были задержки по зарплатам, забастовки шахтеров, казаки выступали, плюс еще соцзащита не была отработана: все старое ушло, а нового еще не появилось, - вспоминал первый спикер ЗС РО Александр Попов. - И, естественно, мы над этим работали — чтобы поднять экономику, облегчить жизнь самым слабозащищенных слоям населения. Субсидии, выплаты и так далее. А вообще — каждый из созывов был своеобразным, в каждом было и хорошее, и тяжелое, и сложное.Да уж — с момента избрания самого первого созыва ЗС РО, действительно, минуло уже четверть века. За эти годы донской парламент пережил и создание — фактически, с нуля - новой правовой базы, и потрясения в социальной сфере в лихих 90-х, и три финансово-экономических кризиса. Однако на протяжении всего времени своего существования депутатский корпус, персональный состав которого в значительной мере менялся с каждым созывом, старался, можно сказать, выжимать все возможное, в рамках своих полномочий, из уже действующих и вновь принимаемых законов для повышения социально-экономического уровня.

Конечно, парламентариям прошлых лет было, что вспомнить. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

А Виктор Дерябкин, сменивший Александра Попова на посту председателя донского парламента в четвертом созыве, говорил о кризисе 2008-го — и, соответственно, новых вызовах, с которыми пришлось столкнуться областным парламентариям. И опять приходилось искать уже другие механизмы, чтобы удержать ситуацию под контролем.

- С другой стороны, была динамика, было поступательное движение вперед, мы не сдавали позиции — особенно применительно к социальной сфере, как бы трудно ни было, - подчеркнул Дерябкин.

Сегодняшний председатель Законодательного собрания Александр Ищенко, в свою очередь, отметил, что «корифеи донского парламента заложили традиции, которые будут сохранены и продолжены следующими депутатскими поколениями».

- Это ответственность перед избирателями, настойчивость в отстаивании их интересов, преданность Ростовской области, открытость для диалога с людьми, - пояснил Ищенко.

Вместе тем, отметив, что ныне действующий депутатский корпус значительно обновлен, он акцентировал внимание на том, что в настоящее время возрос темп работ, поскольку появились новые возможности, которые активно используют депутаты.

Целый ряд бывших парламентариев были награждены памятным медалями - среди них, например, стоит упомянуть депутата пяти созывов Николая Шевченко. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Это интернет-коммуникации, цифровые технологии, разнообразные формы публичного диалога с гражданскими активистами, с общественными организациями, с профессиональными экспертами, - рассказал спикер донского парламента 6-го созыва. - Меняется, вместе с тем, и характер законопроектов, вносимых на рассмотрение в ЗС: если в предыдущие годы депутаты в большей степени реагировали на текущие вызовы и проблемы, то сегодня все больше законопроектов направлено на долгосрочную стратегическую перспективу.

- Поэтому устремленность в будущее, современные представления о качестве и среде жизни, новые технологии и сфера цифровой экономики – все это требует работающего на пользу дела законодательного регулирования, - резюмировал Ищенко. - И депутатский корпус Дона готов в этой работе.

А самого спикера Александра Ищенко, который тоже трудится в ЗС с самого первого созыва, наградил почетной грамотой губернатор Василий Голубев. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

Губернатор Василий Голубев, выступая с приветственной речью, в шутку заметил, что не случайно, видимо, депутаты Законодательного собрания собрались на первое свое заседание 12 апреля (1994 года) — в День космонавтики.

- Потому что четверть века назад наш донской парламент сродни первому человеку, покорившему космос, стоял абсолютно перед новой задачей – освоить законотворчество, - объяснил сравнение Голубев. - Напомню, до 90-х область не могла принимать свои нормативные акты, в советское время таким правом пользовались только республики. По сути никто в Ростовской области не умел писать законы, но, как и в случае с освоением космоса, – все получилось. И в том, что сегодня донской регион занимает в стране лидирующие позиции по целому ряду показателей, есть значительная заслуга и областного парламента.

Беседы в кулуарах. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О чем вспоминают депутаты прошлых созывов

Николай Шевченко (I-V созывы):

- Недавно в газете «Молот» вышла моя статья, где в преддверии юбилея Законодательного Собрания я рассказал о донском парламенте. Статья называется «Давайте договариваться». В чем здесь смысл? Изначально, на момент становления Законодательного собрания, возникало немало сложностей. Это было интересное, хотя и трудное время: шла работа по подготовке главного документа региона - Устава Ростовской области, создавались все основополагающие нормативные документы. Очень важно, что из Областного совета народных депутатов мы без потрясений перешли в другую правовую форму - Законодательное Собрание. Костяк депутатов, которые работали в Облсовете, продолжил парламентскую деятельность в Законодательном Собрании региона. Мой принцип всегда был и остается таким: меньше надо критиковать, а надо вносить предложения по новым законодательным инициативам. Депутатом ведь не назначают – сегодня ты никто, а завтра какой-то депутат. Ну не бывает такого. Ты должен быть избран от народа, приходить к людям, отчитываться, рассказывать, что ты сделал и слушать людей, получать отдачу.

Евгений Шепелев (I, III-V созывы):

- Думаю, что самые главные законы – это те, которые заложили основу государственности, учредили Устав региона, его гимн и флаг. То же самое было и на федеральном уровне. Иными словами Законодательное Собрание рождалось вместе с новой Россией.

Владимир Гребенюк (I-II, IV-VI созывы):

- Становление демократических принципов на Дону, принятие законов, которые регулируют жизнь в Ростовской области, происходило на моих глазах и при моем непосредственном участии. Для нас это была хорошая школа парламентаризма. Мы учились, а потом воплощали полученные знания в жизнь в виде нормативных актов. А главное в работе депутата - всегда помнить, что ты народный избранник, за тобой стоят люди. Это работа с избирателями, работа в округах. Считаю, что когда ты работаешь в округе, ты полностью погружаешься в проблемы, которые волнуют людей. И это хорошо помогает, на мой взгляд, принятию правильного решения по тому или иному вопросу.

Юрий Зерщиков (IV созыв):

- Два важных закона, которые мы приняли в четвертом созыве и которые до сих пор эффективно действует: практика публичных слушаний по проектам областных законов об областном бюджете и об исполнении областного бюджета соответствующего года. Почему я считаю это таким значимым? Во-первых, потому что в то время немногие представляли себе процесс формирования и принятия бюджета, на каких основных принципах он строится, куда в первую очередь идут денежные средства и так далее. И именно публичные слушания позволили сделать эту сферу более открытой и прозрачной. А во-вторых, общественные обсуждения дали возможность депутатскому корпусу услышать, что действительно волнует граждан и использовать эту информацию в своей депутатской деятельности.

Наталья Стаценко (III-IV созывы):

- Поскольку я возглавляла компанию «Ростоврегионгаз» (ныне «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»), самые запомнившиеся события работы в донском парламенте связаны у меня с газификацией Ростовской области, особенно сельских районов. Даже в начале 2000-х годов уровень газификации на селе в нашем регионе был невысок. И каждый новый газифицированный населенный пункт был для нас настоящей победой. Благодаря этой работе сегодня газификация сельских районов Дона достигает 72 процентов.

Сергей Петляков (II-V созывы):

- Самое главное, чтобы народ, который ты представляешь, жил хорошо. Я считаю, что из законов, которые более активно и продуктивно повлияли на развитие Ростовской области в экономическом плане, является нормативное оформление бюджета развития. В 1998-1999 годах об этом даже никто не говорил. Мы заложили основы финансового развития нашей области.

Николай Беляев (I-VI созывы):

- Так уж по жизни получилось, что я работаю в Законодательном собрании все 25 лет. Особые слова благодарности я хочу высказать депутатам первого созыва: тогда все начиналось буквально с нуля, законодательная база практически отсутствовала и в РФ, и в регионах. И мы смогли уже в первые годы создать нормативную основу развития нашей экономики. Был принят ряд законов, которые тогда отсутствовали даже на федеральном уровне. Потом, конечно, необходимо было приводить областное законодательство в соответствие с федеральным. Но самое главное – мы заложили основу развития донской экономики.