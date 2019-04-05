2019-04-05T11:56:05+03:00
Общество

Катерина Новосельцева (Кейру): биография, фото

Биография Катерины Новосельцевой (Кейру)
Виктор ГОВОРОВ
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Катерина Новосельцева. Фото: Ола КейруКатерина Новосельцева. Фото: Ола Кейру
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Биография Катерины Новосельцевой (Кейру): родилась 4 декабря 1988 года в Ростове-на-Дону. Отец Катерины, Джон - из Сьерра Леоне. В 1976-м он приехал в Советский Союз и поступил в строительный институт Ростова. Любопытно, что Джон участвовал в Олимпиаде-80, где выступал в соревнованиях по бегу на 100 метров.

Катерина была звездой московского "Динамо". Фото: сайт БК "Динамо"

Катерина была звездой московского "Динамо". Фото: сайт БК "Динамо"

В семье Кейру - три брата: Виктор, Ола и Вилли. Именно они привели сестру в баскетбол, когда Катерине было семь лет. Параллельно она посещала музыкальную школу.

В 2007 году Катерина Кейру пополнила состав столичного "Динамо", а уже в следующем году она в составе сборной России стала чемпионкой в молодежном первенстве Европы.

Кейру, выступая на позиции атакующей защитницы, должна была выступить на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, однако ее "на флажке" не включили в состав. А сборная России тогда дошла до полуфинала турнира.

В карьере Кейру, помимо московского "Динамо" (2007-2010, 2014-2015 гг.), также были питерский "Спартак" (2010-2011 гг.), "Вологда-Чеваката" (2011-2012, 2013-2014 гг.), "Надежда" (Оренбург) - 2012-2013 гг.

Катерина в форме команды "Вологда-Чеваката". Фото: офсайт БК "Вологда-Чеваката"

Катерина в форме команды "Вологда-Чеваката". Фото: офсайт БК "Вологда-Чеваката"

В октябре 2015 года Катерина Кейру объявила о завершении карьеры в профессиональном баскетболе.

Беременная жена известного футболиста разыскивает мужа. Пусть говорят. Выпуск от 04.04.2019.На пятом месяце беременности Катерина, жена футболиста Ивана Новосельцева, потеряла связь с мужем. Он перестал отвечать на звонки и забрал из квартиры все свои вещи. Было ли это спонтанное решение или часть хитроумного плана? Что кроется за этим внезапным бегством

ИСТОЧНИК KP.RU

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