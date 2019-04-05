Доплыл почти до Ростова-на-Дону: ученые обнаружили черноморского дельфина на берегу залива

Ученые Южного научного центра РАН не протестуют против слова «сенсация», говорят, что действительно произошел уникальный случай. Впервые за всю историю наблюдений (в научной литературе подобных фактов не отмечено) до Таганрогского залива добрался краснокнижный дельфин, ареал обитания которого - Черное море. Увы, только погиб.

- Нам позвонил житель поселка Семибалки Азовского района, который сообщил, что на берегу лежит погибший крупный дельфин, - рассказал подробности Андрей Кондаков, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник. - Поначалу мы думали, что это азовка – морская свинья, которая способна жить на мелководье. Она часто встречается в Таганрогском заливе, а иногда заходит и в реку Дон. А когда приехали на место, стало понятно - на берегу афалина. Удивительный случай, так как эти дельфины даже в Азовское море не часто заплывают, редко доходят до Бердянска.

Эти умные представители подотряда зубатых китов строго придерживаются Черного моря, где более прозрачная вода, которая не мешает передаче акустических сигналов, и иная кормовая база. Специалисты предполагают, что обнаруженный самец возрастом более 5 лет (длина – 2,3 метра, вес около 100 кг) мог увлечься в погоне за косяком рыб и заблудился, либо запутался в сетях, погиб по какой-то причине еще в Азовском море, а прибило на берег Таганрогского залива. Есть еще одна версия - выбросили из океанариума.

Дельфина выбросило на берег у поселка Семибалки. Фото: Южный научный центр РАН

Чтобы ответить на вопросы, которых много, ученые взяли биопсию плавника для генетического анализа, а через год намерены вернуться сюда, чтобы забрать череп для проведения сравнительного анализа с дельфинами из других частей ареала (Тамань, Кавказ, Крым), тогда станет понятно — откуда он приплыл.

СПРАВКА КП

Афалины - самые известные и распространенные дельфины. Длина тела составляет от 2 до 3,5 метров, вес от 150 до 650 килограммов. Средняя продолжительность жизни около 20 лет, однако в неволе могут жить и больше 40 лет. Окрас кожи обычно сверху темно-бурый, брюшко светлое – от белого до серого; иногда по бокам тела бывают узоры. Афалина отлично плавает, может развить скорость до 40 километров в час. Одна из самых интересных особенностей афалин – звуки, которые они издают при общении, сигналы отдаленно сопоставимы с человеческой речью.

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Жители донского региона часто путают дельфинов с азовкой. Именно ее в разные годы встречали в районе Кочетовского гидроузла, Ворошиловского моста и в крупных донских гирлах. У азовки нет дельфиньего длинного «носа» – рострума, а передний конец тела несколько закруглен. И спинной плавник этого «малыша» имеет вид не дельфиньей «косы», а выглядит всего лишь как невысокий равнобедренный треугольник (подробности)