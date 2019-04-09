В Новочеркасске Андрей Кончаловский снимет фильм о расстреле рабочих в 1962 году

У знаменитого режиссера Андрея Кончаловского новый проект бюджетом 150 млн рублей. По предварительным данным в июле в Новочеркасске начнутся съемки фильма «Дорогие товарищи...». Подготовка идет полным ходом - в марте среди жителей Ростовской области искали желающих «засветиться» в ленте.

- Насколько мне известно, особо требовались мужчины среднего возраста с казачьей внешностью и говорком, - рассказал один из участников отбора. - Но сейчас таких на Дону мало. Не исключено, что привезут своих «казаков и решительных мужиков». Наши телефоны взяли, но конкретную дату не сказали, предложив настраиваться на лето.

Фильм «Дорогие товарищи...» (сценарий написан Андреем Кончаловским в соавторстве с Еленой Киселевой, они вместе работали и над лентой«Рай») посвящен тему, которую уже неоднократно брали в основу сюжетов книг и кино - расстрелу мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Табличка в память о трагедии в Новочеркасске. Фото: архив.

Картина уже была представлена во время заседания Экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино в Минкультуры РФ, как лента, претендующая на государственную поддержку.

- Продюсерский центр Андрея Кончаловского планирует снять фильм о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, - сообщила тогда продюсер Олеся Гидрат. - Это будет черно-белая лента, съемки пройдут в Новочеркасске и в Ростовской области. Причем, 90 процентов ролей сыграют непрофессиональные актеры.

Будут и звезды. Главную роль исполнит супруга Андрея Кончаловского - Юлия Высоцкая, которая, к слову, сама из Новочеркасска. Она сыграет сотрудницу Горкома партии по имени Людмила, которая волею случая оказалась в центре событий.

Уже известно, что о поддержке организации съемок новой работы знаменитого режиссера сообщило региональное министерство культуры.

- К нам на днях пришло письмо от Андрея Сергеевича Кончаловского, - рассказала министр Анна Дмитриева в интервью ТАСС. - Он просит оказать поддержку в проведении на территории города Новочеркасска съемок полнометражного фильма, который будет называться «Дорогие товарищи». Картина будет посвящена событиям 1962 года. Конечно же, мы в своей части как министерство культуры в рамках своих полномочий будем оказывать поддержку и информационное сопровождение, предоставлять наши площадки, и муниципальные, и областные.

РАССТРЕЛ 1962 ГОДА

События 1962 года - это трагедия всего советского народа. А началось все с требования сотрудников сталелитейного цеха Новочеркасского электровозостроительного завода поднять заработную плату. На забастовку вышли свыше 200 человек, которые хотели услышать свое руководство. И услышали.

- Как нам кормить семьи? - спрашивали рабочие, жившие на грани нищеты.

- Раз так - будете пирожки с ливером жрать вместо мясных! - заявил им директор завода.

Презрительный ответ вызвал негодование. Уже через пару часов на площади перед заводоуправлением несколько тысяч человек, требуя обратить на них внимание, они остановили поезд, пререкрыв железную дорогу. Вскоре об этом доложили первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеве и руководству МВД и КГБ. На переговоры отправили делегацию, но общего языка не нашли. К ночи в Новочеркасск ввели войска — танки и бойцов, но люди не испугались и не разошлись, они были уверены в своей правоте. На следующий день началось массовое шествие заводчан, к которому присоединились другие жители города. На площади (ныне Дворцовая) перед горисполкомом военные предупредили, что будут стрелять, но народ возмутился. Сначала были выстрелы в воздух, а когда толпа подалась вперед.

Заводоуправление, откуда началось шествие протестующих. Фото: архив.

По официальным данным, во время расстрела погибли 24 человека, десятки были ранены. Сейчас здесь установлен камень-мемориал в память о простых работягах, которые всего лишь задали вопрос о зарплате.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Пять лет назад трагедия в Новочеркасске легла в основу сюжета сериала «Однажды в Ростове» (режиссер Константин Худяков). Несмотря, что по сценарию основные действия разворачивались именно в казачьей столице, основные съемки все-таки были в Москве, Ростове, Мариуполе и Севастополе. Лента, показанная на «Первом канале» имела успех, но многие критиковали за «привязку» расстрела к банде Толстопятовых («Фантамасы», державшие в страхе Ростов-на-Дону в 1968 и 1973 году).

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