Впервые в Ростове «Автодилер года - 2019»!

Самые популярные автомобильные бренды, качество обслуживания в дилерских центрах, полезные советы для автомобилистов, преимущества различных марок - обо всем этом мы расскажем в новом проекте «Автодилер года - 2019»!

На сайте KP.RU стартует народное голосование за лучшие дилерские центры.

Впереди трехмесячный марафон, в ходе которого посетители сайта KP.RU выберут лучшие автосалоны в различных номинациях. Те, которые, по их мнению, заслужили доверие и которые можно порекомендовать другим покупателям.

Как родилась идея проекта?

Перед автомобилистами часто встают вопросы, какую машину выбрать, какой дилер предлагает самые выгодные условия по цене и возможностям кредитования, где лучше гарантийное обслуживание. Мы готовы ответить на эти вопросы. Мы предоставим самую полезную информацию по приобретению и обслуживанию автомобиля. И, самое главное, посетители сайта смогут стать участниками автотура и лично познакомиться с представителями автосалонов, узнать о специальных предложениях от компаний.

К участию в проекте мы пригласили дилеров самых различных автомобильных марок. Мы составим удобный «путеводитель» по автобрендам, представленным в Ростове-на-Дону, которые пользуются доверием граждан и уважением экспертов.

«Ростов рулит!»

В рамках проекта «Автодилер года - 2019» также стартует фотоконкурс «Ростов рулит!». Заходите на сайт KP.RU, делитесь фотографиями своих автомобилей и получайте подарки от генерального спонсора фотоконкурса АВИНГРУП ХОЛДИНГ - первого официального дилера бренда KIA в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Главный приз - smart-часы популярного бренда!

Старт «Автодилер года - 2019» объявлен! Определять лучших будут клиенты автосалонов и посетители сайта KP.RU, а так же радиослушатели.

По каким критериям - подскажут номинации конкурса «Автодилер года - 2019»:

- Самый народный автодилер.

- Самый востребованный автодилер.

- Самый надежный автодилер.

- Самый упакованный автодилер.

- Самый выгодный автодилер.

- Самый семейный автодилер.

- Самый презентабельный автодилер.

- Самый популярный автодилер.

- Самый оперативный автодилер.

С «Положением о проведении конкурса» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Следить за ходом проекта можно на сайте www.rostov.kp.ru (раздел «Автодилер года - 2019») и в эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 89,8 FM.

Всем удачи!