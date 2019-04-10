Пиво, чипсы и кальян: что едят и пьют футболисты ФК "Ростов"

Профессиональные футболисты не только бьют стульями по голове мирных людей и устраивают из своей жизни ток-шоу, но и тщательно следят за собой, потому что почти ежедневно находятся под интенсивными нагрузками. Как восстанавливаются игроки "Ростова", что едят и пьют - об этом и многом другом рассказал многолетний доктор "желто-синей" команды Владимир Хохлов.

Доктор ФК "Ростов" Владимир ХохловФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- Можно ли футболисту выходить на поле через боль?

- Все зависит от состояния, в котором он находится. Если игрок может терпеть боль и это не спровоцирует ухудшение его здоровья, то - да, мы можем позволить ему выйти на поле, сделав обезболивающий укол. В целом, мы не сторонники, чтобы футболист играл через боль. Однако, если это важнейший матч и желание футболиста совпадает с рекомендациями врача выйти на игру под воздействием укола, то да - это возможно.

- Что первым делом спрашивают врачи, когда подбегают к игроку на поле?

- Обычно: "Где болит? Что случилось?" За эту минуту-две можем поставить тампон, забинтовать и остановить кровотечение. Если это какой-то спазм - нажать на определенные участки тела, произойдет релаксация и боль уйдет. А также оценить, насколько тяжелую травму получил игрок и сообщить тренерскому штабу, нужна ли его замена или нет.

Медицинский штаб ФК "Ростов" всегда готов прийти на помощь игрокамФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- Какие травмы самые тяжелые?

-Повреждения колена - передних и задних крестообразных связок. Эти травмы наиболее часто бывают у футболистов. Мое мнение: в этом виноваты бутсы. Современные модели - они обеспечивают более прочное сцепление с газоном, в итоге вся нагрузка идет на опорную ногу, на коленный состав, связка не выдерживает и рвется. Были бы другие бутсы, круглые шипы, игрок бы поскользнулся, упал, но ничего страшного бы не случилось - колено осталось бы целым. Травматизм в команде зависит от сбалансированности тренировочного процесса и профилактики, а не от того, как лечат.

Травмы - неотъемлемая часть карьеры футболистаФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- Что принимают футболисты в качестве восстановления после нагрузок?

- Препараты, которые помогают снять усталость. Например, с содержанием магния - чтобы расслабить мышцы. Любая напряженная работа приводит к тому, что мышцы сокращаются и чтобы их расслабить, нужны какие-то дополнительные стимулы. Вот за счет препаратов магния мы и добиваемся, чтобы произошла эта релаксация. "Омега-3" - больше для сердца, для укрепления здоровья, чтобы нагрузки, которые игроки получают, не довели их до проблем с сердечно-сосудистой системой. Главное направление - снижение того стресса, который вызван нагрузками.

- Что игрокам нельзя есть перед игрой?

- Существует перечень продуктов, которые мы вообще не рекомендуем футболистам. Газированные напитки - кола и тому подобное. Чипсы, кириешки - все, что содержит эмульгаторы и другие добавки, которые мешают организму. Стараемся. чтобы пища была достаточной по калорийности и сбалансированной по содержанию белков, жиров, углеводов. Предлагаем меньше жирных продуктов, чтобы они не вызывали дополнительную нагрузку на печень, пищеварительную систему. Что касается колы, то допустимо, чтобы они выпили ее раз в неделю.

- Можно ли курить кальян?

- Я против этого, потому что мы не знаем, что находится в этом табаке, какие препараты. Были случаи, когда обнаруживались запрещенные вещества и это фиксировал допинг-контроль. Считаю. что любое курево плохо влияет и на сердце, и на легкие, и на кровь итд.

Если следить за собой, то можно, как Тимофей Калачев, играть в футбол на высоком уровне и до 37 летФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- А пиво?

- Один бокал - в качестве восстановления. Главное, чтобы это не переходило в более продолжительный прием пенного напитка (улыбается).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбалка на Дону: новые штрафы