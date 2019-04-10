2019-04-10T16:56:58+03:00
Спорт

"Как наказать футболистов? В угол поставить!": 10 огненных цитат Карпина о "Спартаке"

14 апреля на "Ростов-Арене" состоится матч "Ростов" - "Спартак"
Виктор ГОВОРОВ
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Валерий Георгиевич за словом в карман не лезетВалерий Георгиевич за словом в карман не лезетФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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В ближайшее воскресенье, 14 апреля, на "Ростов-Арене" состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак". В преддверии этого поединка мы вспоминаем самые яркие цитаты Валерия Карпина - бывшего генерального директора и главного тренера "красно-белых", а ныне - наставника ФК "Ростов".

Валерий Карпин во времена работы в "Спартаке" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Валерий Карпин во времена работы в "Спартаке"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1. "В "Спартаке" от тренера ничего не зависит"

2. "Фалькао к нам не поедет!" (о селекционной политике столичного клуба).

3. "Как наказать футболистов? Ну давайте их в угол поставим!"

4. "Барселона" играет в спартаковский футбол лучше "Спартака"

5. "Когда я пришел в "Спартак", пришлось уволить человек 50. И взять вместо них 20 новых. Стало только лучше.

6. "В современных футболистах, которые получают серьезные зарплаты за свою работу, меня больше всего шокирует непрофессионализм. Как можно, например, напиться перед матчем? Такое было и в "Спартаке", и в армавирском "Торпедо". Как я с этим боролся? Выгонял"

7. "Спасибо тем болельщикам, которые после этого позора пришли на трибуны. Сам бы я не пришел. А если бы и пришел, то только для того, чтобы закидать футболистов помидорами. Или яйцами тухлыми» (о преданных болельщиках после поражений "Спартака" от "Порту" 1:5 и 2:5)

8. "Одно слово - позор. Проигрывать Второй лиге "Спартак" в любом виде не имеет права" (по окончании матча 1/8 финала Кубка России с "Тосно" (0:1 д.в.)

9. "В трудные периоды слышал фразу: "Решается судьба Карпина". Нет. Судьба решается, когда ты попал в реанимацию. А это работа, которая, к сожалению или счастью, зависит от многих факторов"

10. "Никто мне ничего не объяснял, естественно, но я знаю, почему это произошло, и пусть это останется при мне. Вы там что-то говорили про зависть? Если глобально, то из-за этого.

Валерий Георгиевич с годами не утратил эмоциональности Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Валерий Георгиевич с годами не утратил эмоциональностиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

БОНУС

"Карпин - сбитый летчик"

"Валерий Карпин за время своего пребывания в "Спартаке" потратил больше 250 миллионов долларов на покупки, продав на 87. Вот и все, понимаете? Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик".

(Владелец "Спартака" Леонид Федун, июнь 2014 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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