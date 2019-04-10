2019-04-10T16:56:58+03:00
Авто

Официальный дилер Volkswagen «Гедон- Аксай»

«Гедон- Аксай» — высококвалифицированный персонал, комфортная клиентская зона, быстрое сервисное обслуживание
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Фото: «Гедон-Аксай»Фото: «Гедон-Аксай»
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Автоцентр Volkswagen «Гедон-Аксай» открылся в июне 2013 года. Он входит в одну из крупнейших в ЮФО Группу Компаний «Гедон». Дилерский центр расположен на трассе М-4 (район автодеревни) и построен в соответствии с корпоративными стандартами марки Volkswagen. Автоцентр Volkswagen «Гедон-Аксай» занимает общую площадь 3546,5 кв.м. Просторный шоурум автоцентра площадью 900 кв.м позволяет клиентам в максимально комфортной обстановке ознакомиться с полным модельным рядом автомобилей Volkswagen. Понравившийся автомобиль можно взять на тест-драйв.

Фото: «Гедон-Аксай»

Фото: «Гедон-Аксай»

О бренде

Автомобильная марка Volkswagen уже много лет пользуется спросом у автолюбителей. Все машины отличаются высокой надежностью и долгим сроком службы. Для сборки автомобилей используются детали высокого качества. Volkswagen — очень маневренный и удобный автомобиль, как для водителя, так и для пассажиров. Мерный гул двигателя, плавный ход, вместительный и уютный салон – главные составляющие высокого уровня комфорта этой марки.

Преимущества официального сервисного центра Volkswagen «Гедон-Аксай»

- Удобное территориальное расположение.

- Самый современный и большой сервисный центр в г. Ростове-на-Дону.

- Возможность круглосуточной сдачи автомобиля в ремонт.

- Выгодные сезонные пакетные предложения.

- Квалифицированные технические специалисты и мастера-консультанты.

- Выгодная дисконтная программа для послегарантийных автомобилей.

- Суперпредложения на весь ряд оригинальных аксессуаров и дополнительного оборудования Volkswagen.

Покупателям предлагаются программы послегарантийной сервисной поддержки – «Эконом», «Стандарт» и «Бизнес», срок действия которых от 12 до 24 месяца.

Официальный дилер Volkswagen «Гедон-Аксай»

Официальный сайт: http://www.vw-aksay.ru/

Адрес дилерского центра: 346720, г. Ростов-на-Дону, пр. Аксайский, 17

Телефон: +7(863) 207-92-92

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ИСТОЧНИК KP.RU

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