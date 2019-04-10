В Ростове-на-Дону построят Областной детский онкоцентр с возможностью трансплантации костного мозга

Около тысячи участников собрал в Ростове-на-Дону форум «Особенное детство — обычная жизнь», посвященный теме интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

Что примечательно — впервые с момента старта одноименного партийного проекта «Единой России» (в октябре 2017-го) к такому широкому обсуждению проблемных вопросов подключились не только родители «особенных детей», медики и депутаты, но и эксперты уже федерального уровня, и, что очень важно, представители муниципалитетов, где проживают семьи с такими ребятишками: ведь именно на них ложится основная ответственность (и обязанность, конечно) по взаимодействию с ними.

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА РАСШИРИЛИСЬ

- Первоначально, когда создавался этот проект «Особенное детство», мы видели сферу приложения усилий в гораздо более узком смысле, - напомнил спикер донского парламента и секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Ищенко. - Но сегодня, после неоднократных встреч с родителями и с общественными организациями, есть четкое понимание, что нужен более широкий взгляд на эту тему.

Речь, по его словам, идет в том числе о необходимости пересмотра отдельных нормативных актов, касающихся этой сферы, для чего придется провести, образно выражаясь, инвентаризацию действующего законодательства в части социальных льгот.

- Допустим, мы считаем нужным освободить родителей (или усыновителей, попечителей, опекунов) ребенка-инвалида от уплаты транспортного налога за один находящийся у них в собственности легковой автомобиль, - привел пример Ищенко. - Но эта инициатива требует увязки с федеральным законодательством.

Кроме того, следует, считает председатель ЗС РО, пересмотреть вопросы по обеспечению питанием школьников-инвалидов.

Александр Ищенко заявил о необходимости пересмотреть законодательство в социальной сфере. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- В настоящее время двухразовое льготное питание получают только те дети, которые посещают школу, - пояснил суть предложения спикер донского парламента. - На наш взгляд, необходимо устранить очевидную несправедливость: должно быть либо обеспечение сухим пайком, либо денежная компенсация и тем из них, кто получает образование на дому.

Он также рассказал о планах, которые в настоящее время обсуждаются в органах власти, по созданию Областного центра реабилитации и абилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья - в том числе с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Причем, обсуждается возможность открытия обособленных подразделений этого центра в муниципалитетах.

ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА ДЛЯ «ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ»

А региональный координатор проекта - депутат Заксобрания Саркис Гогорян - озвучил, в свою очередь, идею создания в онлайн-сервиса для коммуникации, взаимодействия и оперативного решения самых насущных проблем ребят с ограниченными возможностями здоровья.

- Такая Интернет-площадка позволит ориентироваться в возможностях получения по месту жительства доступной медицинской, психолого-педагогической помощи с учетом потребностей каждого ребенка, - выразил уверенность Гогорян. - Благодаря сервису повысится доступность получения консультации высококвалифицированных специалистов и экспертов этой области, будет расширено взаимодействие в профессиональном сообществе, организовано междисциплинарное и межведомственное взаимодействие.

Прошедший форум стал, по мнению Ищенко, очередным важным шагом по выстраиванию системы всесторонней помощи «особенным детям» - как государственной, так и негосударственной.

В зале собрались порядка тысячи участников. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Такого широчайшего экспертного представительства у нас еще никогда не было, - отметил он. - Мы ждем от участников дискуссионных площадок конкретные рекомендации, которые будут нами использованы уже на уровне ЗС Ростовской области при формировании объема необходимых изменений в законодательстве, в нормативно-правовых актах органов местного самоуправления.

Впрочем, ряд предложений прозвучал уже в ходе самого пленарного заседания —как раз от экспертов, среди которых следует назвать и главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РФ Татьяну Батышеву, и завкафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии Дагестанского государственного педагогического университета Джафара Маллаева, и ведущего научного сотрудника лаборатории Национального института образования Минобра Беларуси Татьяну Лисовскую, и члена РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александра Румянцева, и директора Центра реабилитации (для детей с нарушением слуха) Минздрава РФ Михаила Сухинина, и руководителя Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игоря Шпицберга.

СПОРТ — КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ

Каждый из них, выступая перед внушительной аудиторией, делился своим видением ситуации.

Татьяна Батышева, допустим, будучи еще и главным неврологом Москвы и депутатом столичной гордумы, рассказала о великолепных результатах в комплексной реабилитации детей-инвалидов с помощью спорта — адаптированного, разумеется, под «особенных спортсменов». Причем, это не только традиционные виды, но и, скажем, хоккей и даже серфинг.

- И ведь получается! - поведала Батышева. - И это вовсе не требует каких-то баснословных финансовых ресурсов — создавать соответствующие приспособления нам помогали в том числе и народные умельцы. А определить конкретное спортивное направление, приемлемое для того или иного «особенного ребенка» помогает специализированная лаборатория, созданная в рамках пилотного проекта «Москва как стартовая площадка развития паралимпийского спорта» на базе Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения столицы.

И, наконец, очень важную для многих и многих жителей региона новость озвучил главный детский онколог-гематолог федерального министерства здравоохранения Александр Румянцев: на базе Ростовской областной детской клинической больницы в южной столице появится региональный детский центр онкологии, гематологии, иммунологии, трансплантологии и хирургии инновационных технологий.

На форуме выступили федеральные эксперты. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и в следующем году начнется строительство, - сообщил Румянцев. - И это будет самый современный, самый высокотехнологичный, опорный, базовый на юге России центр, где детям смогут делать операции по трансплантации костного мозга.

Подводя итог встрече председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались на форуме, будут проанализированы и получат свое развитие.