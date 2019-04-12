За два года в Ростовской области из-за амброзии число заболеваний аллергическим ринитом и астмой выросло вдвое

Вопреки распространенному мнению, далеко не все южане ждут лета с радостью и надеждой на отдых: очень многие, наоборот, отсчитывают дни до приближения конца июля с тоской — потому что именно в это время начинает цвести амброзия, и жизнь, особенно для городского населения, подверженного этой напасти, превращается в кошмар.

И сделать-то ничего, кроме как запастись препаратами и пичкать себя ими, нельзя. А сорняка этого, один куст которого способен производить до 80 тысяч семян (устойчивых, между прочим, к плохим погодным условиям), разводится так много — в том же Ростове-на-Дону, например, что он буквально отравляет атмосферу вокруг.

И проблема эта сегодня настолько заметна, что ей занялись уже на уровне Законодательного собрания Ростовской области — тема стала предметом заседания дискуссионной площадки с участием сразу четырех комитетов донского парламента (по аграрной политике, по социальной политике, по строительству и по законодательству), представителей муниципалитетов, профильных ведомств и экспертов.

В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА: БОЛЕЗНЕННАЯ ПРОБЛЕМА

- Только на первый взгляд эта тему может кому-то показаться второстепенной, но на самом деле она — в прямом смысле — болезненна для очень большого числа жителей не только Ростовской области, но и вообще всех южных регионов нашей страны, - подчеркнул спикер ЗС РО Александр Ищенко. - По сути – это настоящий экологический бич всего юга России.

В подтверждение своих слов депутат привел цифры — и они на самом деле впечатляют, наглядно демонстрируя масштаб проблемы. Так, по данным областного Минздрава, в регионе только за последние два года число граждан, заболевших аллергическим ринитом и атопической бронхиальной астмой, выросло вдвое — и во многом, именно по причине неконтролируемого распространения амброзии.

- Что это означает? Десятки тысяч заболевших — и ведь это только те, кто официально приходит регистрироваться в поликлиники, а мы с вами прекрасно знаем, что абсолютное большинство аллергиков (из-за цветения амброзии), даже не обращаются в медицинские учреждения, потому что привыкли с этим жить, - констатировал Ищенко. - Поэтому реальное число граждан, качество жизни которых существенно снижено в период цветения амброзии, очень велико.

Да, конечно, с амброзией борются — точнее, пытаются бороться. Есть надзорные органы, есть муниципальные службы, уничтожающие амброзию, есть административные комиссии, которые штрафуют тех, кто допускает ее распространение на своих участков.

ШТРАФЫ МАЛЫ, ИНСПЕКТОРОВ НЕ ХВАТАЕТ

Но существуют, объективно, два главных препятствия.

Во-первых, как признал представитель Россельхознадзора, у муниципалитетов предусмотренные в их бюджетах деньги на борьбу с сорняком, заканчиваются, уже к июню - то есть к тому моменту, когда как раз и начинается его бурный рост.

Во-вторых, нынешние штрафные санкции, которые применяются к нарушителям, не принимающих нужных мер (а есть у них такая обязанность, к слову) для недопущения распространения амброзии, сегодня ничтожно, в сравнении с размахом проблемы, малы. Ну вот что это? - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц – от пятисот до тысячи рублей, на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Донские законодатели намерены предпринять ряд мер по исправлению ситуации. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Приходится признать: существующие механизмы борьбы с распространением амброзии не работают, - отметил Ищенко. - В борьбе с этим сорняком нужен стопроцентный охват территории и по-настоящему массированная работа, а не от случая к случаю. Да и контроль должен быть соответствующий. На территории Ростовской области право составлять протоколы за административные нарушения на федеральном уровне имеют всего 28 человек. А в области более миллиона земельных участков! Ну ведь, очевидно же, что три десятка должностных лиц никогда не справятся с подобной проблемой! И даже если они и составят протокол, то размер штрафов весьма либерален – он никак не соизмерим с тем экономическим ущербом, который наносит амброзия сельскому хозяйству, экологии, а главное – людям, теряющим в заработке из-за снижения работоспособности.

ВЫХОД — В ПРИНЯТИИ ОТДЕЛЬНОЙ ГОСПРОГРАММЫ

Председатель аграрного комитета ЗС РО Вячеслав Василенко, в свою очередь, сообщил: средства на ликвидацию амброзии в бюджете области практически не заложены.

- К сожалению, выходит, что желание бороться с ней есть, а финансовых возможностей не хватает, - заявил он. - И помочь в этом может только принятие специальной государственной программы, предусматривающей финансирование мероприятий по выявлению и ликвидации особо опасного вида этой сорняковой травы.

Стало известно также, что другой комитет донского парламента, по законодательству, уже приступил к прорабатывать варианты изменения федерального законодательства — прежде всего, в той части, чтобы выделить борьбу с амброзией в отдельный состав и увеличить штрафы за нарушение правил борьбы с ней. Плюс, считают в Заксобрании региона, необходимо еще и расширить перечень должностных лиц, имеющих право привлекать к ответственности за данное административное правонарушение.

Словом, резюмировали участники дискуссии, явно назрела необходимость принятия на региональной уровне полноценной государственной программы с этим злом (иначе-то и не назовешь), поскольку деятельность по ликвидации амброзии должна иметь системный характер.

Александр Ищенко уточнил, что обсужденный вопрос планируется вынести также на ближайшее заседание Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которое пройдет в конце мая в Краснодарском крае, плюс он будет рассмотрен на заседании самого ЗС РО — в июне текущего года в рамках «правительственного часа».