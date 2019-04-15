История донского парламентаризма ушла корнями в античность

12 апреля, когда в России, как до этого — в Советском Союзе, отмечается День космонавтики, состоялось самое первое в истории заседание Законодательного собрания Ростовской области — первого же, разумеется, созыва, избранного за две недели до этого, 27 марта 1994 года.

Открывал заседание старейший на тот момент народный депутат в Ростовской области - Иван Филиппович Бова. А потом он уступил место в президиуме избранному на пост председателя Александру Васильевичу Попову.

КАЖДЫЙ ИЗ ДЕПУТАТОВ-ПЕРВОПРОХОДЦЕВ МОГ СКАЗАТЬ: «ПОЕХАЛИ!»

- Да, это был День космонавтики: а значит, каждый из депутатов-первопроходцев мог вполне обоснованно тоже сказать: "Поехали!", - шутил перед началом конференции, посвященной истории парламентаризма на Дону и приуроченной, конечно же, к четвертьвековому юбилею ЗС РО, председатель донского парламента Александр Ищенко.

Александр Ищенко признал, что ряд фактов, прозвучавших в ходе конференции, были вновь и для него самого. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

И вообще-то не случайно, объяснял он, эта самая научно-практическая конференция не стала очерчивать орбиту (выражаясь, опять же, космическим языком) своих интересов только 25-летием современной региональной законодательной системы, а изначально задумывалась как обширный проект — для того, чтобы и новое поколение политиков, правоведов, публицистов, студентов открыли для себя уникальные страницы становления выборной власти на Дону в различные периоды истории нашей страны.

- Знаете, для меня из услышанного здесь многие факты были вновь, - уже позже признавался Ищенко. - А вообще история такая штука, в которой всегда можно найти и аналогии к современной проблематике, и объяснения и мотивы совершенных и несовершенных действий, и показательные примеры не очень-то и меняющейся нашей донской ментальности...

Впрочем, еще до начала мероприятия было тоже интересно.

Донские парламентарии Николай Беляев и Николай Шевченко - те, кто начинал трудиться в Заксобрании с самого первого дня. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Вот это да, подумать только! - вот уже полчаса, как 25 лет назад я был избран заместителем председателя первого созыва нашего Законодательного собрания, - отсчитывал, например, минуты по стрелкам своих наручных часов Николай Беляев — депутат всех шести составов донского парламента, начиная с того самого, стартового, и по сей день. - Попов (Александр Васильевич) — председателем, это случилось чуть раньше, а я его замом. Так-то, молодежь!

«ЮБИЛЕЙ ЗС РО - ВАЖНАЯ ДАТА НЕ ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ, А ДЛЯ САМОГО НАРОДА»

А судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь, выпускник юрфака РГУ, ныне возглавляющий еще и кафедру муниципального права и управления родного вуза, объяснял журналистам, предваряя свой доклад перед почтенной аудиторией, каким нелегким, на самом деле, был процесс получения Ростовской областью нового конституционного статуса — после развала Советского союза, когда регион становился уже субъектом новой Российской Федерации, получая значительно более широкие возможности и полномочия, а вместе с тем — и ответственность перед своим населением.

- Появилось свое собственное, наряду с федеральным, областное законодательство, которое направленно, в том числе, на усиление социальных гарантий и прав граждан, - подчеркнул Бондарь. - И вот эта дата — 25-летие Законодательного собрания Ростовской области — это ведь вовсе не депутатский праздник, а очень весомая и значимая дата для всех жителей региона, поскольку именно с этого момента началось формирование региона в новых условиях — в том числе, создание областного социального законодательства. Увы, приходится только сожалеть, что не все граждане, начиная от школьников, знают, какие возможности определяются статусом области как субъекта Федерации.

Зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор от Ростовской области, тем временем, говорил об очень высоком уровне взаимодействия Законодательного собрания РО с федеральными органами власти.

Сенатор Евгений Бушмин награжден памятным знаком «Законодательное Собрание Ростовской области – 25 лет». Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

- Был отчет, вы знаете, Генерального прокурора России, и в его докладе прозвучало много примеров, когда надзорное ведомство выступало против каких-то нормативных актов на уровне регионов. Так вот, я специально брал справку, чтобы уточнить этот момент: ни одного подобного действия в адрес законов, принятых ЗС Ростовской области, не было, - рассказал Бушмин. - Эффективное взаимодействие между Федерацией и Ростовской областью для меня имеют чрезвычайно важное значение, как и для многих представителей донского парламента. Мы постоянно смотрим на инициативы Ростовской области, поддерживаем их. Как вы знаете, только за последние два года несколько донских инициатив прошли через Государственную думу, Совет Федерации и подписаны Президентом России. В частности, это внесение изменений в Жилищный кодекс.

Кстати, по его словам, в настоящее время в Верхней палате федерального парламента на контроле находится проект закона о внесении изменений в статью 1 Федерального закона о Днях воинской славы и памятных днях России, который касается включения новых памятных дат – освобождение Кавказа и Юга России от фашистских захватчиков.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ВСЕГДА ОБЪЕДИНЯЛО НА ДОНУ ЛЮДЕЙ

- Сегодня самый правильный повод поговорить не только о том, что было за эти четверть века, но и вспомнить всю историю власти, которая существовала в разные исторические периоды на донской земле, начиная с античных времен, когда здесь были греческие города-поселения, и заканчивая советским периодом, - отметил в ходе научно-практической конференции депутат всех шести созывов Александр Ищенко. - Главное для нас — увидеть, причем, с разных точек зрения, то влияние, которое оказали на развитие донской истории и донской системы государственной власти представительная демократия, казачье самоуправление, собственное правотворчество.

Интересны, поделился он, одновременно и исторический аспект прав и полномочий донских органов власти на разных исторических этапах и правовые конструкции, границы юридических возможностей нормативно-правового творчества в федеративном государстве.

- Безусловно, заслуживают большого внимания и правовой и исторический аспекты развития местного самоуправления, которое всегда на Дону являлось одновременно и безусловной основой развития региона, и способом гармонизации интересов людей разных национальностей, разных вероисповеданий, разных экономических и социальных укладов, веками уживавшихся на донской земле, - добавил Ищенко.

Перед участниками встречи выступили эксперты, среди которых был, например, и журналист и историк Сергей Кисин. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

Все это, к слову, во время собрания прозвучало — в выступлениях экспертов, среди которых, пожалуй, следует назвать и завлабораторией «Казачество» Южного научного центра РАН Андрея Венкова, говорившего о роли, соответственно, казачества, и политолога Романа Пупыкина, рассказавшего о партийной эволюции, произошедшей за последние четверть века, и профессора кафедры этнополитики Сергея Кислицына, представившего доклад о развитии законодательной ветви власти в советский период, и журналиста и историка Сергея Кисина, порассуждавшего о состоянии исторических источников по вопросу донского парламентаризма, и ряда других.

- Вряд ли мы можем претендовать на всеобъемлющий подход, но основные ключевые моменты сегодня были обозначены, и они всем понятны, - резюмировал спикер ЗС РО по итогам конференции. - Самое важное, что в этом зале собрались практически все люди, которые занимаются этой темой в нашей донской науке. Свою задачу мы видим в том, чтобы этот объем научной, может быт где-то популярной информации, был доступен самому широкому кругу пользователей, и в первую очередь студентам. Молодые люди должны знать, в каком богатом историческими традициями крае они живут.