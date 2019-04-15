В парке строителей высадили аллею из кленов

Утром 13 апреля в Парке строителей на углу пр. Буденновского и ул. Варфоломеева в Ростове-на-Дону царило весеннее оживление. В рамках всероссийского субботника сюда дружно вышли потрудиться сотрудники Департамента потребительского рынка Ростовской области и сотрудники торговой сети «Пятерочка». Вооружившись лопатами и ведрами, совместно они буквально за час высадили аллею из 18 отборных кленов, которые порадуют ростовчан своей тенью уже этим летом.

Свою акцию активисты посвятили предстоящей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом гласит надпись на памятной табличке, установленной после окончания работы. Пожалуй, лучший способ выразить любовь к родному городу – это украсить его и подарить недостающую зелень. Очень символично, что на субботник пришли люди целыми семьями. Дети увлеченно трудились рядом со взрослыми. Несмотря на пасмурную погоду и срывающийся дождь настроение у всех было приподнятое, ведь центр города, который задыхается от автомобильных выхлопов, теперь вздохнет чуть полегче.

Идея высадить деревья там, где их не хватает, пришла руководству ростовской «Пятерочки» не случайно. Благоустраивать и поддерживать в порядке территорию вокруг своих магазинов – общепринятая практика для компании. Но на этот раз привязки к определенному магазину не было: деревья высадили по согласованию с городской администрацией там, где до этого времени было «белое пятно».

До недавнего времени Парк строителей был полузаброшенным местом, однако после долгожданной реконструкции обрел наконец-то цивилизованное лицо. Здесь появились тротуарные дорожки, удобные скамейки, современная детская площадка, а теперь и молодые деревья.

- Мы участвуем во многих социальных мероприятиях, и сегодняшний день не стал исключением, - говорит директор по связям с органами государственной власти макрорегиона «ЮГ» торговой сети «Пятерочка» Алексей Полянский. – Всего около 30 сотрудников «Пятерочки» приняли участие в нашем субботнике. Мы надеемся, что парк строителей очень скоро преобразится в лучшую сторону и станет излюбленным местом отдыха для ростовчан. Остается пожелать, чтобы наш город становился все более зеленым. Поэтому призываю всех поспособствовать этой цели. Было бы здорово, чтобы у нас появилось много парков, скверов и уютных аллей. Кто в апреле на субботник не ходил, тот весну не встречал!

Создание комфортной среди для горожанина – одна из стратегических задач торговой сети «Пятерочка». И выражается это не только в посадке деревьев. Хороший выбор качественных продуктов в шаговой доступности от дома – вот приоритетное направление развития компании. Ассортимент магазина подбирается индивидуально под тех, кто возле него живет, ведь не секрет, что потребительские пожелания у людей в городе и селе разные. Но в любом случае акцент делается на качественных продуктах питания по доступным ценам.