1 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где будут перекрыты дороги

Во время празднования 1 мая в Ростове-на-Дону традиционно перекроют несколько дорог в Ростове-на-Дону, чтобы не мешать шествиям. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Специалисты говорят, что ограничение движения связано с шествием Федерации профсоюзов Ростовской области. Трудящиеся будут шагать с 10:00 до 10:45 от площади Гагарина (ЦГБ) до Дома профсоюзов (перекрестка Красноармейской и Ворошиловского).

Также более, чем на сутки перекроют и Театральную площадь. По ней нельзя будет проехать с 21:30 30 апреля по 23:00 1 мая.

Улица Большая Садовая будет недоступна для личного и общественного транспорта 1 мая с 9:00 до 13:00, ее перекроют от проспекта Театрального до проспекта Буденновского.

Также ограничат движение на Театральном проспекте (в границах от Горького до Социалистической). Здесь невозможно будет проехать с 8:30 до 23:00.

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