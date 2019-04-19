2019-04-19T10:56:55+03:00
Общество

Многодетную мать судили за злой комментарий о педофиле из Ростовской области

Наталья Потапова приговорена к условному сроку
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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За злой комментарий Наталью приговорили к условному сроку. Фото: стоп-кадр видео телеканала ТВ-21За злой комментарий Наталью приговорили к условному сроку. Фото: стоп-кадр видео телеканала ТВ-21
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Многодетная мама Наталья Потапова попала в открытую базу действующих террористов и экстремистов, где значится под номером 6332. А еще она теперь имеет условный и испытательный срок, в течение которых ей лучше не высказывать свое мнение в социальных сетях.

Причиной громкого судебного процесса стал именно комментарий. Будучи беременной пятым ребенком, многодетная мама случайно наткнулась на сообщение об изнасиловании школьницы в Дубовском районе Ростовской области. Изувер забрался в чужой дом, где находилась четвероклассница (родители ушли в магазин), он заставил девочку удовлетворить его сексуальные потребности, после чего сбежал. Насильником оказался 22-летний житель соседнего села, судимый за кражу.

Возмущенная прочитанным, Наталья написала в соцсети все, что она думает о таких людях, а также о том, как с ними надо поступать.

- Призывы были высказаны в адрес неопределенного круга лиц - уроженцев Северо-Кавказского региона и Средней Азии,- пояснила старший помощник прокурора Кольского района Татьяна Васильченко.

Вскоре многодетной матери заблокировали карточку, а в дом нагрянули люди в масках и следователь, которые изъяли все гаджеты. Так Наталья Потапова стала подсудимой. Женщина не стала отрицать свою вину, раскаялась, начала активно сотрудничать со следствием, естественно, о своем комментарии она сто раз пожалела.

- Признаюсь, написала жестко, - позже сказала она журналистам телеканала ТВ-21.

Стоит отметить, что за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (есть такая статья в УК РФ) караются серьезным наказанием, в частности, предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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