Внук Шолохова о Быстрицкой: Она для многих из нас этой самой Аксиньей и осталась на всю жизнь

Для миллионов поклонников творчества Элины Быстрицкой известие о ее кончине стало страшным ударом. Тем более, что сразу для нескольких поколений она человек-легенда: та самая горделивая, бойкая и умеющая любить по-настоящему Аксинья из шолоховского «Тихого Дона». О том, какой Быстрицкая осталась в его памяти, корреспонденту газеты «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону рассказал внук писателя Александр Шолохов.

Актриса неоднократно общалась с писателем Шолоховым. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

«ГЛУПЕНЬКАЯ, Я ЖЕ ВСЕ ЭТО ПРИДУМАЛ!»

- С Элиной Авраамовной доводилось встречаться неоднократно, - начал разговор с корреспондентом газеты «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» Александр Михайлович. - Я ее хорошо знал и всегда восхищался ей как женщиной, как человеком, потому что такого образца достоинства, по-моему, трудно найти, особенно в актерской среде. Она никогда не опустилась ниже той планки, которую изначально взяла и в кино, и в театральном искусстве. Она никогда не позволила себе никаких фальшивых нот и всегда была образцом достоинства - человеческого и женского. Ну, и конечно, это одна из первых красавиц Советского Союза - женщина, которой восхищались несколько поколений.

Ее Аксинья была кумиром для многих поколений. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

- Чем она вам больше всего запомнилась?

- Безусловно, первое, что приходит в голову, это ее разговор с дедушкой, когда она еще совсем девчонкой начинала свою кинокарьеру и готовилась к исполнению роли Аксиньи в «Тихом Доне». Она всегда наивно у него спрашивала и всегда сама со смехом вспоминала этот эпизод. Так, разговаривая с дедушкой, она с замиранием сердца спросила: «Михаил Александрович, ну покажите же мне эту Аксинью, чтобы я знала как она выглядит и как мне ее играть?» На что он в ответ рассмеялся и сказал: «Глупенькая, я же все это придумал!». Вот такой и наивный, и трогательный разговор. И в значительной степени он показывает и ее саму, и ее отношение к жизни. Я имею ввиду то, что она с самого начала и самым серьезным образом подходила к этой профессии, к этому замечательному искусству, и хотела достичь безусловного соответствия тех образов, которые исполняла.

Такой Быстрицкая запомнилась зрителям. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

«НА ДОН ПРИЕЗЖАЛА НЕЧАСТО»

- Последнюю вашу встречу помните?

- Она была давно, лет пять-шесть назад. Мы как раз встречались по поводу возможного ее участия в рамках деятельности музея-заповедника М.А. Шолохова в станице Вешенской. Но, к сожалению тогда у нас не получилось. Хотя на Дон она, конечно, приезжала. Другое дело, что не многократно.

Внук Шолохова о Быстрицкой: Она для многих из нас этой самой Аксиньей и осталась на всю жизнь 00:00 00:00

С той же Кириенко или Хитяевой были более частые встречи. Несколько раз мы пытались организовать сольные программы Быстрицкой и участие в наших больших празднествах. Но у нее был очень плотный график и часто из-за ее занятости в спектаклях она не могла приехать.

Кадр из фильма с автографом самой актрисы. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

АКСИНЬЮ ОБУЧАЛА СТАРАЯ КАЗАЧКА

- В беседах с Быстрицкой Аксинью вспоминали?

- Эта тема была центральной. Вокруг нее все крутилось. Она для многих из нас этой самой Аксиньей и осталась на всю жизнь. Элина Авраамовна всегда с особой теплотой вспоминала эту роль и эту работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

Вспоминала детали того, как они в хуторе Диченском в Каменском районе на реке Северский Донец, куда их Сергей Апполинарьевич Герасимов привез практически на полгода, постигали тонкости казачьего быта и диалект буквально глубоким погружением. Там много было всяких эпизодов. И она всегда где-то со смехом, где-то с грустью рассказывала о них.

На съемках. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

Один из таких - когда она училась носить воду в ведрах на коромысле, а старая казачка долго ее обучала. Причем понятно, что Быстрицкая была девчонкой городской, физически не сильно закаленной и образ казачки, которая должна быть такой крепкой, для начала был для нее весьма сложен, в том числе и для исполнения. И вот старая казачка ее долго учила, показывая как держать спину правильно, а в конце концов сказала: «Ты должна нести так, чтобы Гришка в тебя влюбился!». Вот это и послужило определяющим: тут задача не просто ведра отнести и не расплескать. Тут надо было это еще сделать так красиво, чтобы одновременно показать и свою женскую красоту.

30 апреля 2013 года, г. Москва, Малый театр. Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

«ЕЕ УХОД - ПОТРЯСЕНИЕ»

- Безусловно, ее уход для всех нас - потрясение, - сказал в завершение разговора внук писателя легендарного «Тихого Дона». - Совершенно очевидно, что это человек, который символизирует эпоху, огромный пласт российского советского киноискусстсва, искусства и культуры. Она - человек знаковый, который являлся определенным символом. И, конечно, уход каждого такого символа является тяжелой утратой для страны в целом и для тех людей, которые ее любили и знали прежде всего.

Огорчительно, но в последний год уходят такие столпы как Говорухин, Кобзон, Быстрицкая. Конечно, очень тяжело и символизирует такую смену поколений, поколение это уходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/705510" frameborder="0"></iframe> Александр Шолохов - об Элине Быстрицкой.Ольга ГОПАЛО

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